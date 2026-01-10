<h3>\r\n1. Einsatz am Kalterer See: Notarzthubschrauber setzt auf Eisdecke auf<\/h3>Als sie den Notarzthubschrauber Pelikan 1 auf dem zugefrorenen Kalterer Sees mit den Kufen aufsetzen sahen, glaubten viele Menschen, dass jemand beim Schlittschuhlaufen ins Eis eingebrochen war. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/rettungseinsatz-am-kalterer-see-notarzthubschrauber-landet-auf-eisdecke" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Das war zum Glück nicht der Fall, doch eine Frau hatte sich bei einem Sturz schwer am Bein verletzt.<\/a><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="dM14CKhU"><\/video-jw>\n\n<h3>\r\n2. Spenden für Behandlung in der Heimat – Südtirolerin (46) hat es nicht geschafft<\/h3>Laura Bernardini (46) aus Brixen lebte auf den Kanarischen Inseln und war schwer erkrankt – eine gute Freundin der Frau hatte eine Spendensammlung gestartet, um die Verlegung nach Italien und die Behandlung in Südtirol zu finanzieren. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/spenden-fuer-behandlung-in-der-heimat-laura-hat-es-nicht-geschafft" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">In der Nacht auf heute die traurige Nachricht: Laura hat es nicht geschafft.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1259754_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3. Unnachahmlich! Fischnaller triumphiert in der Schweiz<\/h3>Roland Fischnaller hat seiner Konkurrenz am Samstagnachmittag beim Weltcup in Scuol die Grenzen aufgezeigt und in einem azurblauen Finale seinen zweiten Saisonsieg gefeiert.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1259757_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4. SPID der Post wird kostenpflichtig: Was Sie wissen müssen<\/h3>Der SPID-Dienst der italienischen Post wird kostenpflichtig. Was bedeutet die Änderung konkret für bestehende Nutzer – und wer ist davon ausgenommen? <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/spid-der-post-wird-kostenpflichtig-was-sie-wissen-muessen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier erfahren Sie mehr.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1259760_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5. Goldjunge Kofler schießt „seinen“ FCS aus der Krise<\/h3>Vor dreieinhalb Monaten bzw. 13 Spielen durfte der FC Südtirol in der Serie B letztmals über einen Sieg jubeln. Exakt 105 Tage danach gelang der lang ersehnte Dreier endlich vor heimischem Publikum. <a href="https:\/\/www.sportnews.bz\/artikel\/fussball\/italien\/serie-b\/goldjunge-kofler-schiesst-seinen-fcs-aus-der-krise" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nach dem Schlusspfiff war die Erleichterung den FCS-Profis vom Gesicht abzulesen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1259769_image" \/><\/div>