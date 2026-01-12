<h3>\r\n1. Roland Riz (98) ist tot<\/h3>Einer der ganz Großen der Südtiroler Politik ist tot: Roland Riz. Der langjährige Bozner SVP-Politiker und Jurist verstarb am heutigen 12. Jänner im Alter von 98 Jahren. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/roland-riz-98-ist-tot" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr dazu erfahren Sie hier. <\/a><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/tag\/Roland%20Riz" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Was Landeshauptmann a.D. Luis Durnwalder, Landeshauptmann Arno Kompatscher und die SVP zum Tod von Roland Riz sagen, das lesen Sie hier.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1260576_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2. „Sie wollte fliehen, aber die rettende Tür war versperrt“<\/h3>Die junge Kellnerin Cyane kam bei der Brandkatastrophe von Crans-Montana ums Leben. Und das obwohl sie sich bereits bei einem Serviceausgang befand. Doch die rettende Tür war verriegelt. Die Eltern der 24-jährigen Französin sprachen jetzt in einem bewegenden Interview über ihren tiefen Schmerz <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/sie-wollte-fliehen-aber-die-rettende-tuer-war-versperrt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und die letzten Minuten im Leben ihrer Tochter.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1260579_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3. Sand in Taufers: Heinrich Röck (75) stürzt vom Dach in den Tod<\/h3>Jede Hilfe zu spät kam gestern für den 75-jährigen Heinrich Röck aus Sand in Taufers. Der Seniorchef des traditionsreichen „Hotel Heini“ war vom Dach des zweigeschossigen Hauses im Oberdorf in die Tiefe gestürzt und erlag noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/sand-in-taufers-75-jaehriger-stuerzt-vom-dach-in-den-tod" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Details erfahren Sie hier. <\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1260582_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4. Pelikan 1: Wie der spektakuläre Einsatz am Kalterer See wirklich ablief<\/h3>Bilder des Notarzthubschraubers Pelikan 1 auf der Eisfläche des zugefrorenen Kalterer Sees sorgten am vergangenen Samstag für Staunen. Augenzeugen fragten sich: „Wie kann es sein, dass das Eis das Gewicht des Helikopters trägt? Ist es nicht viel zu gefährlich auf der Eisfläche zu landen?“ <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/pelikan-1-wie-der-spektakulaere-einsatz-am-kalterer-see-wirklich-ablief" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wir haben beim Team des Notarzthubschraubers nachgefragt.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1260585_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5. Nächtlicher Bar-Einbruch in Bozen: Täter mit Registrierkasse auf der Flucht gefasst<\/h3>Die Staatspolizei hat am vergangenen Wochenende wieder hart durchgegriffen: Quästor Giuseppe Ferrari ordnete eine behördenübergreifende Sicherheitsaktion in Bozen an. Dabei wurde ein 26-jähriger tunesischer Staatsbürger verhaftet. Ihm wird zur Last gelegt, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/naechtlicher-bar-einbruch-in-bozen-taeter-mit-registrierkasse-auf-der-flucht-gefasst" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">in eine Bar im Stadtviertel Don Bosco eingebrochen zu sein.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1260588_image" \/><\/div>\r\n