<h3>\r\n1. Meran: Pistole an den Kopf – 15-Jähriger wegen Raub angezeigt<\/h3>Er habe einem 16-jährigen Jugendlichen aufgelauert und soll versucht haben, ihn mit einer Pistole auszurauben: Mit einer Anzeige wegen erschwerten Raubes <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schreckschusspistole-an-den-kopf-15-jaehriger-wegen-raub-angezeigt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">endete jüngst ein Einsatz der Carabinieri von Meran<\/a>.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1261104_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2. Dieser Südtiroler Rotwein fliegt jetzt Lufthansa-„First Class“<\/h3>10.000 Euro: So viel beträgt der durchschnittliche Preis für einen Hin- und Rückflug in der „First Class“ der Lufthansa. In die exklusivste Flugklasse der deutschen Fluggesellschaft hält nun ein Rotwein aus Südtirol Einzug. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/dieser-suedtiroler-rotwein-fliegt-jetzt-lufthansa-first-class" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Details dazu erfahren Sie hier.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1261107_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3. Nexi-Kreditkarten: Achtung vor Kosten und Sicherheitsfallen<\/h3>Die Verbraucherzentrale Südtirol (VZS) warnt vor versteckten Kosten bei SMS-Sicherheitsmeldungen des Zahlungsdienstleisters Nexi. Kunden werden nicht klar darüber informiert, dass diese Benachrichtigungen kostenpflichtig sind, obwohl es eine kostenlose App-Alternative gibt, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nexi-kreditkarten-und-sicherheits-nachrichten-verbraucherzentrale-warnt-vor-versteckten-kosten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">schreibt die VZS in einer Aussendung<\/a>.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1261110_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4. Mord an Celine Frei Matzohl – „Omer Cim hat absolut keine Reue gezeigt“<\/h3>Lebenslange Haft – dieses Urteil hat das Bozner Schwurgericht im Oktober über Omer Cim (28) gefällt. Er war angeklagt, seine Freundin Celine Frei Matzohl (21) aus Schlanders ermordet zu haben. Laut jetzt hinterlegter Urteilsbegründung sei nicht nur erwiesen, dass Cim mit Vorbedacht gehandelt habe: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mord-an-celine-frei-matzohl-omer-cim-hat-absolut-keine-reue-gezeigt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Im Laufe der Beweisaufnahme habe sich auch sein „absoluter Mangel an Reue“ gezeigt.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1261113_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5. Abschied von Roland Riz im Landhaus<\/h3>Das Land Südtirol trauert um den gestern gestorbenen ehemaligen Südtiroler Parlamentarier, Mitglied mehrerer Autonomie-Kommissionen und Wegbereiter der Südtirol-Autonomie, Roland Riz. Wer Roland Riz auch in schriftlicher Form die letzte Ehre erweisen möchte, kann sich in ein Kondolenzbuch des Landes Südtirol eintragen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/abschied-von-roland-riz-im-landhaus" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr dazu, lesen Sie hier. <\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1261116_image" \/><\/div>\r\n