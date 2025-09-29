<h3>\r\n1. Schwerer Abschied von Stephan Rainer<\/h3>Rosen schmückten den Sarg, dazu gelbe Gerbera, die wie Sonnen leuchteten. „Was bleibt ist die Liebe und das Leuchten in den Augen aller, die von Stephan erzählen“, sagte der Priester Gottfried Ugolini, der mit Diakon Richard Messner den Trauergottesdienst in der Pfarrkirche von Oberinn feierte. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schwerer-abschied-von-stephan-rainer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein schier endloser Trauerzug begleitete Stephan Rainer auf seinem letzten Weg.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1218501_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2. Renate Holzeisen und Thomas Widmann mit den meisten Absenzen<\/h3>Ein Blick auf die Präsenzen und Absenzen im Regionalrat führt ein ähnliches Bild wie im Landtag zutage: Renate Holzeisen (Vita) und Thomas Widmann (FSW) glänzen am häufigsten durch Abwesenheit. Für Holzeisen ist der Regionalrat „absolut überflüssig“ – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/renate-holzeisen-und-thomas-widmann-mit-den-meisten-absenzen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">die äußerst bescheidenen Zuständigkeiten sollten auf die beiden Länder übertragen werden.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1218468_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3. Der Underdog stört nur kurz: Sinner im Halbfinale<\/h3>Eine gute Nachricht für Südtirols Tennisfans gibt es schon zur Frühstückszeit: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/der-underdog-stoert-nur-kurz-sinner-im-halbfinale" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Jannik Sinner ist beim ATP-500-Turnier in Peking ins Halbfinale eingezogen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1218864_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4. Das sind die schönsten Streuobstwiesen Südtirols<\/h3>Goldgelb leuchten die Äpfel, dazwischen grasen Gänse unter knorrigen Bäumen: Was wie eine Idylle aus vergangener Zeit wirkt, ist in Südtirol Schauplatz einer besonderen Meisterschaft. Die Initiative Baumgart kürt jedes Jahr die wertvollsten Streuobstwiesen des Landes – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/das-sind-die-schoensten-streuobstwiesen-suedtirols" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und lenkt damit den Blick auf eine Kulturlandschaft, die fast verschwunden ist.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1218867_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5. Taranteln breiten sich aus: Wie die Spinnen Südtirol besiedeln<\/h3>\r\nSie breiten sich infolge des Klimawandels immer weiter in Europa aus – auch in Südtirol: Taranteln. Während die Schwarzbäuchige Tarantel weiter nach Norden vorrückt, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/immer-mehr-taranteln-in-suedtirol-wie-die-spinnen-suedtirol-besiedeln" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">gibt es für die Südrussische Tarantel vorerst noch ein großes Hindernis.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1217781_image" \/><\/div>\r\n