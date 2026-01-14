<h3>\r\n1.Südtirol: Asphalt-Betrug: Festnahmen und Millionenvermögen eingefroren<\/h3>In Südtirol ist den Ermittlungsbehörden ein schwerer Schlag gegen einen mutmaßlichen Betrugsring gelungen. Im Zuge einer koordinierten Aktion wurden Dutzende Personen festgenommen, zudem stellten <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/suedtirol-asphalt-betrug-14-festnahmen-und-millionenvermoegen-eingefroren" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">die Behörden Vermögenswerte in Millionenhöhe sicher.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1261557_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2.SPID wird kostenpflichtig: Welche Gratis-Alternative es gibt<\/h3>Seit 10 Jahren gibt es das digitale Identitätssystem SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Es ist für zahlreiche Behördengänge unerlässlich – von der Steuererklärung über Sozialleistungen bis hin zum Zugang zur elektronischen Gesundheitsakte – und seit kurzem kostenpflichtig. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/spid-wird-kostenpflichtig-welche-gratis-alternative-es-gibt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Doch es gibt eine kostenlose Alternative, auf die man umsteigen kann.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1261560_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3.Raubüberfall in Cortina: Suche nach Tätern auch an der Südtiroler Grenze<\/h3>Mitten in Cortina d'Ampezzo haben bislang unbekannte Täter am heutigen Mittwochvormittag ein bekanntes Juweliergeschäft überfallen. Die drei Täter sind aktuell auf der Flucht. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/raubueberfall-in-cortina-suche-nach-taetern-auch-an-der-suedtiroler-grenze" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Auch an der Grenze zu Südtirol suchen die Ermittler nach ihnen.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1261563_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4.Wie das weiße Gold aus Göflan zur Weltmarke wurde<\/h3>Marmor ist seine späte Leidenschaft: Der Kastelbeller Unternehmer Burkhard Pohl hat mit 72 Jahren die Marmorwerke in Göflan bei Schlanders übernommen und den Göflaner Marmor zu einer Weltmarke aufgebaut. Heute ist er 90 Jahre alt und steht immer noch jeden Tag im Betrieb. Die „Dolomiten“ <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/wie-das-weisse-gold-aus-goeflan-zur-weltmarke-wurde" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">haben ihm am Montag offiziell den Preis „Ein Leben für die Wirtschaft“ verliehen.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1261566_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5.VIDEO | Großbrand in Klausen: Dachstuhlbrand gelöscht<\/h3>Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war am heutigen Mittwochvormittag im Klausner Tinneweg bei einem Dachstuhlbrand im Einsatz. Gegen 13 Uhr war der Brand unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten konnten <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/grossbrand-in-klausen-dachstuhl-in-flammen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">noch am selben Nachmittag abgeschlossen werden.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1261569_image" \/><\/div>