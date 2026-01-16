<h3>\r\n1.Kalterer See: Klage auf freien Seezugang (vorerst) gescheitert<\/h3>Der Verein Robin rund um den Verbraucherschützer Walther Andreaus konnte sich mit seinem Anliegen gegen Land und Gemeinde nicht durchsetzen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/kalterer-see-klage-auf-freien-seezugang-gescheitert" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Rechtsstreit über einen größeren freien Zugang zum Kalterer See ging gegen den Robin und für Gemeinde und Land aus.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1262652_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2.Italianisierung: Als aus den Mairs plötzlich Herr und Frau „Massari“ wurden<\/h3>13.500 Südtiroler wurden zur Namensänderung gezwungen: Aus Verdorfer wird „Ferdorfi“, aus Kaserer „Casari“ und aus Mair, dem geläufigsten Familiennamen Südtirols, wird „Massari“: Heute vor genau 100 Jahren wurde das königliche Dekret erlassen, das die Italianisierung Tausender Südtiroler Familiennamen festgelegt hatte. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/italianisierung-als-aus-den-mairs-ploetzlich-herr-und-frau-massari-wurden#&gid=1&pid=1" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">„Es waren nicht Sinn oder Herkunft des Namens entscheidend, sondern der italienische Klang“, fasst Historiker Norbert Sparer zusammen.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1262655_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3.Giovanni Franzonis Sternstunde in Wengen<\/h3>Giovanni Franzoni hat sich beim Super-G in Wengen seinen ersten Weltcup-Sieg gesichert. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/giovanni-franzonis-sternstunde-in-wengen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Damit hat der junge Italiener für seine erste große Sternstunde gesorgt.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1262637_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Lebenshaltungskosten 2025 im Vergleich: Bozen bleibt teuerstes Pflaster<\/h3>Bozen bleibt auch 2025 die Stadt mit den höchsten Mehrkosten für Familien in ganz Italien. Das geht aus einer aktuellen Auswertung des italienischen Verbraucherverbandes (UNC), hervor. Die Berechnungen stützen sich auf die jüngsten Inflationsdaten des ISTAT. Für eine Familie in Bozen ergibt sich daraus im Vergleich zu 2024 eine zusätzliche Belastung von rund 730 Euro – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/lebenshaltungskosten-2025-im-vergleich-bozen-bleibt-teuerstes-pflaster" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">mehr als in jeder anderen italienischen Stadt.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1262658_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5.Gehaltstransparenz wird Pflicht: Das sagt der Experte<\/h3>Über Geld spricht man nicht – schon gar nicht im Job. Doch genau das soll sich ändern. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/gehaltstransparenz-wird-pflicht-das-sagt-der-experte" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet, verpflichtet eine neue EU-Richtlinie Arbeitgeber ab Juni zu mehr Transparenz bei der Entlohnung.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1262661_image" \/><\/div>