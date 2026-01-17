<h3>\r\n1. Roland Riz: Abschied von einem „ganz Großen“<\/h3>Würdevoll verabschiedete Südtirol in diesen Tagen Roland Riz. Der frühere SVP-Politiker und Jurist, der am 12. Jänner 98-jährig verstorben war, wurde am Freitag im engsten Familienkreis am Friedhof von Frangart beigesetzt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/roland-riz-abschied-von-einem-ganz-grossen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Am Samstag versammelten sich viele Trauernde im Bozner Dom zum Pontifikalrequiem, das von Bischof Ivo Muser zelebriert wurde.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1262901_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Schlag gegen die Kriminalität in Bozen: Serien-Dieb gefasst und zehn Anzeigen<\/h3>Der Bozner Staatspolizei ist ein bedeutender Ermittlungserfolg gelungen. Ein 26-jähriger Mann, dem insgesamt 16 Straftaten zur Last gelegt werden, wurde verhaftet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schlag-gegen-die-kriminalitaet-in-bozen-serien-dieb-gefasst-und-zehn-anzeigen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Zudem führte eine großangelegte Kontrollaktion im Stadtgebiet zu zahlreichen weiteren Anzeigen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1262904_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Staatsverweigerer vor Gericht: Prozessauftakt in Bozen<\/h3>Am Bozner Landesgericht hat das Strafverfahren gegen einen mutmaßlichen Staatsverweigerer begonnen, dem Widerstand und Körperverletzung vorgeworfen werden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/staatsverweigerer-vor-gericht-prozessauftakt-in-bozen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Auslöser war eine Amtshandlung der Carabinieri im Oktober 2022, bei der ein Beamter verletzt wurde.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1262907_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Paukenschlag im Mordfall Strigno: Verdächtiger verhaftet<\/h3>Nur wenige Tage nach dem Fund des Leichnams von Mauro Sbetta (68) in seiner Wohnung in Strigno gibt es eine entscheidende Wende: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mordfall-strigno-verdaechtiger-nach-toedlichem-ueberfall-verhaftet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Carabinieri haben am Samstag einen 40-jährigen Mann verhaftet.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1262910_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Sensationell! Nicol Delago feiert ersten Weltcupsieg<\/h3>Im Ziel riss sie die Arme hoch. Sie wusste: Diese Zeit ist bärenstark. Schlussendlich reichte es sogar für den ersten Weltcupsieg. Die Grödnerin <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/sensationell-nicol-delago-feiert-ersten-weltcupsieg" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nicol Delago sorgte bei der Abfahrt in Tarvis\/Tarvisio im Friaul am Samstag für eine Sensation.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1262913_image" \/><\/div>\r\n