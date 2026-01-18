<BR \/><h3>\r\n1. Nach Brand in Crans-Montana: Roms bekannteste Disco geschlossen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1263093_image" \/><\/div>\r\nNach dem Brand in der Bar „Le Constellation“ im Schweizer Skiort Crans-Montana sind die Kontrollen in Lokalen in Italien verschärft worden. Die Diskothek „Piper“ in Rom ist vorläufig wegen schwerer Sicherheitsmängel geschlossen worden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-brand-in-crans-montana-roms-bekannteste-disco-geschlossen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Das Lokal wurde auf Anordnung der Justiz gesperrt.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><b><h3>\r\n2. Giacomel konstant, aber auch menschlich<\/h3><\/b><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1263096_image" \/><\/div>\r\nTommaso Giacomel hat bei der Verfolgung der Herren in Ruhpolding nach einem Wechselbad der Gefühle <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/giacomel-konstant-aber-auch-menschlich" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">seinen siebten Einzel-Podestplatz in diesem Winter verpasst. <\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n3. Wende im Fall der verschwundenen Federica Torzullo: Leichenteil gefunden<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1263099_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Bei den Ermittlungen um das Verschwinden der 41-jährigen Federica Torzullo aus Anguillara Sabazia am Bracciano-See nahe Rom ist es am Sonntag zu einer Wende gekommen. Auf einem Gelände der Firma des Ehemanns, Claudio Carlomagno, ist <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wende-im-fall-der-verschwundenen-federica-torzullo-leichenteil-gefunden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ein Teil eines Leichnams gefunden worden.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. Von der Miss Südtirol zur Powerfrau<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1263102_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die gebürtige Feldthurnerin Petra Unterfrauner glänzte schon früh – als eine der ersten „Zett“-Miss Südtirol: Vor drei Jahrzehnten – im Herbst 1996 – wurde sie mit 22 Jahren zur schönsten Frau des Landes gekürt. Am 15. Jänner feierte die zweifache Mutter ihren 52. Geburtstag – und an Charme, Lebensfreude und Herzlichkeit hat sie nichts verloren. Kein Wunder: V <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/von-der-miss-suedtirol-zur-powerfrau" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">iel Zeit widmet sie ihrem liebsten Hobby, dem Sport im Fitnessstudio – und mit ihrem Lächeln und ihrer Energie zieht sie nach wie vor alle Blicke auf sich.<\/a><BR \/><h3>\r\n5. Aicher gegen Vonn: Das große Generationenduell<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1263105_image" \/><\/div>\r\nEmma Aicher hat sich beim Super-G der Damen in Tarvisio ihren zweiten Saisonsieg geholt. D <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/aicher-gegen-vonn-das-grosse-generationenduell" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ie unbekümmerte Deutsche setzte sich in einem packenden Zweikampf durch. <\/a>