<h3>\r\n1. Erneute Gewalt in der Notaufnahme: Zwei Sicherheitsmitarbeiter verletzt<\/h3>Schon wieder ist es in der Notaufnahme des Trienter Krankenhauses zu einem gewalttätigen Zwischenfall gekommen. In den frühen Morgenstunden des gestrigen Sonntags wurden zwei Mitarbeiter des Pförtner- und Sicherheitsdienstes <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/erneute-gewalt-in-der-notaufnahme-zwei-sicherheitsmitarbeiter-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">von einem Patienten angegriffen und verletzt.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1263591_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Der Südtiroler Arbeitsmarkt und seine Löhne<\/h3>Niedrige Arbeitslosigkeit und im italienischen Vergleich relativ hohe Einkommen machen Südtirol zur Vorzeigeregion in Italien. Doch hohe Lebenshaltungskosten relativieren den Vorsprung. Ein Vergleich mit Deutschland, Österreich und der Schweiz zeigt, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/der-suedtiroler-arbeitsmarkt-und-seine-loehne" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wie viel vom Lohn am Ende tatsächlich bleibt – und wo die Grenzen des Modells liegen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1263594_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Lärmbelästigung beim Spielen: Pfarrei muss Anrainern 45.000 Euro zahlen<\/h3>Kinder, die im Pfarrhof Fußball spielen und die Ruhe der Anrainer stören kommen einer Pfarrei in Palermo nun teuer zu stehen. Das Gericht von Palermo hat die Pfarrei Santa Teresa del Bambino Gesù dazu verurteilt, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/laermbelaestigung-beim-spielen-pfarrei-muss-anrainern-45000-euro-zahlen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">den Bewohnern eines angrenzenden Wohnhauses eine Entschädigung von 45.000 Euro zu zahlen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1263597_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Transfers, Verletzte, Prognosen: Die Oberligisten im Check<\/h3>Der Wintersportbetrieb läuft auf Hochtouren, und die Olympischen Spiele stehen vor der Tür. Davon lässt sich König Fußball aber nicht beeindrucken: Am Wochenende beginnt die Rückrunde in der Oberliga. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/transfers-verletzte-prognosen-die-oberligisten-im-check" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wir haben alle Südtiroler Klubs und deren Personalsituationen genau unter die Lupe genommen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1263600_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Der Sinner-Look als Glücksbringer?<\/h3>Das Debüt von Jannik Sinner rückt in Melbourne immer näher: Am Dienstag wird der Sextner Superstar in die Australian Open starten. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/der-sinner-look-als-gluecksbringer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Zuvor sorgte eine seiner Kolleginnen für Lacher.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1263603_image" \/><\/div>\r\n