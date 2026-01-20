<h3>\r\n1. Großbrand in Wiesen: Stadel wird Raub der Flammen<\/h3>In Wiesen in Pfitsch kam es in der Nacht auf den heutigen Dienstag zu einem Großeinsatz der Feuerwehren: Der Stadel des Archerhof stand in Flammen. Das Feuer konnte von den Wehrleuten unter Kontrolle gebracht werden, die Nachlöscharbeiten dauern an. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/grossbrand-in-wiesen-stadel-steht-in-flammen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verletzt wurde glücklicherweise niemand.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1264203_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Die Stimme von Antholz: Luis Mahlknecht ist der Speaker bei Olympia<\/h3>Wenn am 8. Februar in Antholz mit der Gemischten Staffel die Olympischen Biathlon-Wettbewerbe beginnen, wird im Stadion eine bekannte Stimme ertönen, jene von Luis Mahlknecht aus St. Ulrich. Der 68-jährige ehemalige Grundschullehrer und langjährige freie Mitarbeiter der „Dolomiten“ ist seit 2002 Stadionsprecher in Antholz und kommentiert alljährlich vor ausverkauften Rängen die Weltcuprennen. „Speaker“ bei Olympischen Spielen zu sein, ist der Traum eines jeden „Platzsprechers“.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1264206_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Vier Millionen Euro: HGV kritisiert Förderung bei der Dreizinnenhütte<\/h3>Die Fachgruppe „Schutzhütten Südtirol“ im HGV stellt die nahezu vollständige öffentliche Finanzierung der Locatelli-Innerkofler-Hütte (Dreizinnenhütte) infrage. Der Vorwurf: Eine umsatzstarke, privat betriebene Hütte werde wie eine öffentliche Einrichtung behandelt – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/vier-millionen-euro-fuer-eine-huette-hgv-kritisiert-foerderpraxis-bei-der-dreizinnenhuette" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">während private Schutzhütten leer ausgehen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1264050_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Auftakt mit Tränen: So wollte Sinner nicht gewinnen<\/h3>Die Mission Titelverteidigung ist gestartet! Jannik Sinner zog bei den Australian Open in die zweite Runde ein – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/auftakt-mit-traenen-so-wollte-sinner-nicht-gewinnen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">allerdings auf unliebsame Art und Weise.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1264209_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Die kleine Cristina überlebt Zugunglück als Einzige aus ihrer Familie<\/h3>Nach der schweren Kollision zweier Hochgeschwindigkeitszüge in der spanischen Gemeinde Adamuz wurde die sechsjährige Cristina aus den Trümmern gerettet. Sie ist die Einzige aus ihrer Familie, die die Tragödie überlebt hat. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/die-kleine-cristina-ueberlebt-zugunglueck-als-einzige-aus-ihrer-familie" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ihre Eltern Cristina und José, ihr zwölfjähriger Bruder sowie ein Cousin (25) kamen bei dem Zusammenstoß ums Leben.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1264212_image" \/><\/div>\r\n