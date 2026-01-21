<h3>\r\n1. Senat: Ja zur Autonomiereform – Gedenken an Roland Riz<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1264623_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Senat in Rom hat am heutigen Mittwoch grünes Licht für die Südtiroler Autonomiereform gegeben – mit 100 Ja-Stimmen, einer Gegenstimme und 50 Enthaltungen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/senat-gruenes-licht-fuer-autonomiereform-deutliche-mehrheit" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Zudem gab es im römischen Senat heute eine Gedenkminute für den kürzlich verstorbenen Alt-Senator Roland Riz.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n2. Wichtige Klarstellung zum „Rientro dei cervelli“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1264626_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Rückkehrer-Bonus – oft als „Rientro dei Cervelli“ bezeichnet – soll Italiener, und damit auch Südtiroler, zur Rückkehr aus dem Ausland bewegen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/wichtige-klarstellung-zum-rientro-dei-cervelli" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nun wurde klargestellt: Der attraktive Steuervorteil gilt auch dann, wenn von der Heimat aus für ein ausländisches Unternehmen gearbeitet wird. Das hat die Einnahmenagentur jetzt mitgeteilt.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n3. Covid-19: „Die Todesstatistik ist echt“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1264629_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein Rundschreiben aus dem März 2020 sorgt derzeit für Diskussionen. Das Gesundheitsressort stellt klar: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/covid-19-wir-haben-keine-todesstatistiken-gefaelscht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Covid-19-Sterbestatistik Südtirols wurde nicht manipuliert. Das Schreiben diente ausschließlich dem Infektionsschutz.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. Skifahren für alle: Dieser Südtiroler will Pisten endlich barrierefrei machen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1264632_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Von der Skipiste in die Seilbahn-Gondel und wieder zurück: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/skifahren-fuer-alle-dieser-suedtiroler-will-pisten-endlich-barrierefrei-machen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Was für viele Skifahrer selbstverständlich ist, stellt für Monoskifahrer eine Herausforderung dar. Ein Südtiroler Start-up will diese Barriere mit seiner Erfindung endlich überwinden.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n5. Sicherheit in den Bussen: „Situation hat sich nicht gebessert“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1264635_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Um die Sicherheit für Fahrgäste und Busfahrer zu erhöhen, gaben die Carabinieri Anfang Dezember bekannt, dass ab sofort Beamte im Bus mitfahren sollen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/sicherheit-in-den-bussen-situation-hat-sich-nicht-gebessert" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">„Die Situation hat sich aber nicht gebessert – im Gegenteil“, sagt Busfahrer Girolamo Frenna, Delegierter der Gewerkschaft „RLS Sasa – USB Lavoro Privato Bolzano“.<\/a>