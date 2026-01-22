<h3>\r\n1.Glurns: Mann schießt auf Ortspolizei – Amtsbekannter Vinschger verhaftet<\/h3>Schüsse statt Gespräch: Als die Ortspolizei in Glurns nach einer Rauferei einen Mann in seiner Unterkunft befragen wollte, sei die Situation eskaliert. Der polizeibekannte Vinschger habe mit einer selbst gebauten Schreckschusswaffe das Feuer eröffnet – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schuesse-auf-ortspolizei-amtsbekannter-vinschger-verhaftet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">erst mit Verstärkung gelang den Beamten der Zugriff.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1265091_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2. Die Geissens in Südtirol: Luxus, Hockey und abenteuerliche Überraschungen<\/h3>Die Geissens zählen zu den schillerndsten Promi-Familien Deutschlands. Robert und Carmen Geiss sowie ihre Töchter Davina und Shania leben ein echtes Jet-Set-Leben, das seit Jahren in der RTL-Reality-Show Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie zu sehen ist. Aktuell verbinden die Vier Arbeit und Vergnügen in Südtirol. Doch bevor es richtig los ging, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/die-geissens-mal-eben-ausgebremst-eine-fahrt-durch-suedtirol-ist-immer-ein-abenteuer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wurde die Familie mal eben abenteuerlich ausgebremst.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1265094_image" \/><\/div>\r\n<h3>3.Wolkenstein: Carabinieri retten deutschem Skifahrer das Leben<\/h3>Dramatische Momente haben sich auf den Pisten des Skigebiets Ciampinoi ereignet. Ein rund 60-jähriger Skifahrer deutscher Staatsangehörigkeit erlitt am Pistenrand <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wolkenstein-carabinieri-retten-deutschem-skifahrer-das-leben" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">plötzlich einen schweren medizinischen Notfall.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1265097_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4. Gratis Verhütung: Bei der Umsetzung hapert es gewaltig<\/h3>Es war eine Nachricht, die sogar dem österreichischen Nachrichtenjournal „Zeit im Bild“ eine Meldung wert war: „In Südtirol sind Verhütungsmittel künftig gratis erhältlich“ – vorausgesetzt, es liegt eine ärztliche Verschreibung vor.“ Doch bei der Umsetzung <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/gratis-verhuetung-gibt-es-bisher-nur-auf-dem-papier" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">der neuen Regelung hapert es noch gewaltig.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1265100_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5.Bozen: Seltene Fehlbildung bei Baby Luca erfolgreich operiert<\/h3>An der Kinderchirurgie des Landeskrankenhauses Bozen ist kürzlich ein seltener und hochkomplexer Eingriff bei einem wenige Tage alten Baby gelungen. Dank frühzeitiger Diagnose und interdisziplinärer Zusammenarbeit <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-seltene-fehlbildung-bei-neugeborenem-erfolgreich-operiert" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">konnte dem Neugeborenen das Leben gerettet werden.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1265103_image" \/><\/div>