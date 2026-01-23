<h3>\r\n1. Meran: 29-jähriger Feldthurner stürzt 40 Meter tief in den Tod<\/h3>Zu einem tragischen Unglück ist es am heutigen Freitagmorgen gekommen: Zwei Bergsteiger sind zum Eisklettern von Falzeben aus in Richtung Naiftal gegangen. Noch am Zustieg rutschte einer der beiden – es handelt sich um den 29-jährigen Walter Pfeifer aus Schrambach in Feldthurns – beim Queren einer Eisplatte aus und stürzte in der Folge rund 40 Meter ab. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/toedlicher-absturz-beim-eisklettern-29-jaehriger-einheimischer-stirbt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der junge Mann hat hat den Absturz nicht überlebt.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1265769_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Tragödie: Mutter (26) und Tochter (5) aus Riffian sterben bei Verkehrsunfall<\/h3>Tiefe Trauer und Bestürzung in Riffian, Meran und darüber hinaus. Wie bekannt wurde, ist am vergangenen Mittwoch die 26-jährige Corina Matras aus Botosani (Rumänien) bei einem schweren Autounfall in ihrer Heimat ums Leben gekommen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/tragoedie-mutter-26-und-tochter-5-aus-meran-sterben-bei-verkehrsunfall" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mit im Auto der Frau war auch ihre fünfjährige Tochter, die nach der Einlieferung ins Krankenhaus den schweren Verletzungen erlegen ist.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1265772_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3. Lehrer: Kommt nun doch die Dozentenkarte?<\/h3>Gibt es die sogenannte Dozentenkarte doch bald auch für Südtirols Lehrkräfte? Möglich, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/lehrer-kommt-nun-doch-die-dozentenkarte" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">denn im Rahmen der heute beginnenden Vertragsverhandlungen steht sie auf der Agenda.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1265775_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. „Dein Mann betrügt dich, dein Mann ist mit mir zusammen, lass ihn in Ruhe“<\/h3>Wie berichtet, soll eine Frau seit 2015 einen Pusterer Hotelier und dessen Frau massiv gestalkt und belästigt haben, nachdem sie wegen Prostitution aus deren Hotel verwiesen worden war. Die 59-Jährige soll laut Anklage die Ehefrau des Hoteliers mit E-Mails bombardiert haben. Die Kernbotschaft der E-Mails: „Dein Mann betrügt dich, dein Mann ist mit mir zusammen, lass ihn in Ruhe.“ <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/dein-mann-betruegt-dich-dein-mann-ist-mit-mir-zusammen-lass-ihn-in-ruhe" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Gestern wurde die Frau am Oberlandesgericht in Bozen verurteilt.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1265778_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Fischnaller gewinnt das Gigantenduell – und das Rennen<\/h3>Die Fabelsaison des Roland Fischnaller fand am Freitag auf der Simonhöhe (Österreich) ihre Fortsetzung: Zum bereits dritten Mal in diesem Winter fuhr der 45-Jährige allen davon. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/fischnaller-gewinnt-das-gigantenduell-und-das-rennen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Auch der Gesamtweltcup-Führende Aaron March schaffte es nicht, seinen entfesselten Teamkollegen in Zaum zu halten.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1265781_image" \/><\/div>\r\n