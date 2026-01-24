<h3>\r\n1. Große Trauer um Walter Pfeifer (29)<\/h3>Im Eisacktal herrscht große Trauer nach dem tragischen Unglück am gestrigen Freitag bei Falzeben: Vor den Augen seines Kletterkameraden ist der 29-jährige Walter Pfeifer aus Schrambach tödlich abgestürzt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/grosse-trauer-um-walter-pfeifer-29" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier geht es zum Artikel.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1265988_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2. Jakob Windschnur: „Wir Südtiroler lachen gern über uns selbst“<\/h3>Vom viralen Reel ins Rampenlicht: Jakob Windschnur (28) hat mit seiner ersten Livetour „A kloaner Schlawiner“ bewiesen, dass er nicht nur im Internet, sondern auch auf der Bühne für Lacher sorgen kann. Im Interview erzählt er, warum er angefangen hat, Sketche für Social Media zu filmen, wie seine Figuren entstehen und warum er seinen Arbeitstag als Comedian pünktlich um 8 Uhr im Büro beginnt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/jakob-windschnur-wir-suedtiroler-lachen-gern-ueber-uns-selbst" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Das ganze Interview lesen Sie hier.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1265991_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3. Franzoni verblüfft sich selbst: „Meine Koffer waren schon gepackt“<\/h3>Giovanni Franzoni hat am Samstag in Kitzbühel Ski-Geschichte geschrieben. <a href="https:\/\/www.sportnews.bz\/artikel\/wintersport\/ski-alpin\/franzoni-verbluefft-sich-selbst-meine-koffer-waren-schon-gepackt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der neue Streif-König sowie Teamkollege Florian Schieder standen SportNews Rede und Antwort.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1265994_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4. Der Winter meldet sich zurück: Am Wochenende Schneefall bis in tiefe Lagen<\/h3>Ein winterliches Erwachen gab es am heutigen Samstag in einigen Landesteilen – sogar das Überetsch wurde mit einer leichten Schneedecke bedeckt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/der-winter-meldet-sich-zurueck-am-wochenende-schneefall-bis-in-tiefe-lagen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Auch am morgigen Sonntag fällt Schnee bis ins Tal.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1265997_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><h3>\r\n5. Wer zahlt, wenn in Südtirol am Berg etwas passiert<\/h3>Mit Flip-Flops im Klettersteig – und der Hubschrauber hebt ab. 8,9 Millionen Euro kostet die Flugrettung Südtirol jährlich – während der Großteil der rund 1.800 Bergrettungseinsätze von Ehrenamtlichen völlig unentgeltlich geleistet wird. Auf dem schmalen Grat zwischen Leichtsinn, Extremsport und echter Notlage stellt sich die heikle Frage: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wer-zahlt-wenn-in-suedtirol-am-berg-etwas-passiert" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wer soll für Rettungseinsätze am Berg zahlen – und ab wann?<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1266000_image" \/><\/div>