<h3>\r\n1.Toter Wolf im Gadertal entdeckt<\/h3>Nach einem Hinweis haben die Mitarbeiter der Forststation St. Vigil in Enneberg den Kadaver eines Wolfs gefunden. Erst vor wenigen Tagen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/toter-wolf-in-st-vigil-in-enneberg-gefunden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wurde im Gadertal ein Wolf gefunden.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1219323_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2.Früher in Rente: Was Italiens Regierung für 2026 plant<\/h3>In Rente schon mit 64 Jahren oder nach 41 Dienstjahren? Mit dem nächsten Haushaltsgesetz 2026 könnte <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/frueher-in-rente-was-italiens-regierung-fuer-2026-plant" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">es einige wichtige Neuerungen in Sachen Pensionen geben.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1219335_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3.VIDEO | Urteil im Mordfall Celine Frei Matzohl: Lebenslänglich für Omer Cim<\/h3>Das Bozner Schwurgericht hat sein Urteil im Fall des Mordes an Celine Frei Matzohl (21) gefällt: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/das-urteil-im-mordfall-celine-frei-matzohl" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Lebenslange Haft für Omer Cim.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1219326_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4. Bozen: Zwei Festnahmen und viele Anzeigen<\/h3>Ein Wochenende lang haben die Carabinieri in Bozen und Umgebung ihre Präsenz deutlich verstärkt. Rund 60 Einsätze wurden zwischen Freitagabend und Sonntag abgearbeitet, darunter Verkehrskontrollen, Drogentests und mehrere Festnahmen. Ziel war es, sowohl die allgemeine Kriminalität einzudämmen als auch die Sicherheit im Straßenverkehr <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-zwei-festnahmen-und-viele-anzeigen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">zu erhöhen, heißt es dazu in einer Aussendung.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1219329_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5. Bozen: Streit eskaliert – Frau soll Kontrahentin mit Messer verletzt haben<\/h3>Was als Meinungsverschiedenheit begonnen haben soll, endete für eine 34-jährige Italienerin <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-streit-eskaliert-frau-soll-kontrahentin-mit-messer-verletzt-haben" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">am gestrigen Montag in Bozen mit einer Anzeige.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1219332_image" \/><\/div>