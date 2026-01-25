<h3>\r\n1. Schneefall sorgt für mehrere Feuerwehreinsätze<\/h3>In weiten Teilen Südtirols kam es am Sonntag zu teils ergiebigen Schneefällen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schneefall-sorgt-fuer-mehrere-feuerwehreinsaetze" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die freiwilligen Feuerwehren standen im Dauereinsatz.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1266330_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Brand in Meraner Wohnung: Nachbarin eilt Seniorin zu Hilfe – Beide verletzt<\/h3>Ein Frau aus Meran zögerte in der Nacht auf Sonntag nicht und eilte ihrer Nachbarin zu Hilfe, in deren Wohnung ein Feuer ausgebrochen war. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/brand-in-meraner-wohnung-nachbarin-eilt-seniorin-zu-hilfe-beide-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Einsatzkräfte brachten die beiden Damen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1266333_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Stephan Konder: „Man sollte möglichst schnell schwimmen lernen“<\/h3>Seit sieben Monaten stellen italienische Mitte-rechts-Parteien gemeinsam mit der SVP die Regierung der Landeshauptstadt. Im Interview spricht Vizebürgermeister Stephan Konder (SVP) über das Klima in der Koalition, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/die-aussage-war-sicher-nicht-ideal" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">über eine Attacke des Bürgermeisters auf die SVP, die Sanierung des Waltherplatzes, Wohnbauprojekte, „Bolzano capitale“, den „Disagio“ und über unerfahrene Kollegen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1266345_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Als DJane ENA mischt sie die Branche auf<\/h3>Vor zweieinhalb Jahren hat Verena Senn beschlossen, ihrem inneren Ruf zu folgen und ihr eigenes Ding als DJane zu machen. Ihr Vorhaben konnte sie vorzüglich umsetzen, wie die vielen Auftritte zeigen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/als-djane-ena-mischt-sie-die-branche-auf" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Dabei wäre auch eine Karriere in der Marketingbranche oder gar als Fußballerin denkbar gewesen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1266339_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Emotionaler Kitz-Abschluss: Feller feiert Heimsieg<\/h3>Die diesjährigen Weltcup-Rennen von Kitzbühel sind Geschichte. Nach Marco Odermatts Sieg im Super-G und Giovanni Franzonis Triumph in der Abfahrt <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/emotionaler-kitz-abschluss-feller-feiert-heimsieg" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">schlug am Sonntag im Slalom die Stunde von Lokalmatador Manuel Feller, der ein ganzes Land aufatmen ließ.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1266342_image" \/><\/div>\r\n