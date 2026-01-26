<h3>\r\n1. 20 Tonnen Treibstoff beschlagnahmt – Tanklastwagen in Prad gestoppt<\/h3>Ohne Kennzeichnung, ohne gültige Papiere und mit 20 Tonnen Treibstoff an Bord: In der Industriezone von Prad am Stilfserjoch ist die Finanzpolizei einem mutmaßlichen Treibstoffschmuggel auf die Spur gekommen. Ein Tanklastwagen wurde gestoppt, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/20-tonnen-treibstoff-beschlagnahmt-tanklastwagen-in-prad-gestoppt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Bargeld sichergestellt und der Fahrer angezeigt.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1266858_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. ABSTIMMUNG: Endlich Schnee! Freuen Sie sich?<\/h3>Lange hat es gedauert, aber am gestrigen Sonntag ist in weiten Teilen Südtirols endlich der Winter eingekehrt. Doch noch ist nicht genug. Bereits am Mittwoch kommt der nächste Niederschlag. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-dem-schnee-ist-vor-dem-schnee-2" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sind Sie glücklich, dass es endlich geschneit hat?<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1266861_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Jäger (42) durch Schuss getötet: Wie es zur furchtbaren Tragödie kam<\/h3>Ein 42-jähriger Jäger ist am Sonntagabend in einem südsteirischen Wald durch einen Schuss aus einem Jagdgewehr getötet worden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/jaeger-42-durch-schuss-getoetet-wie-es-zur-furchtbaren-tragoedie-kam" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Was genau geschah, beschäftigt nun das Landeskriminalamt.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1266864_image" \/><\/div>\r\n<h3><BR \/>4. Nach Mord an seiner Frau und Suizid seiner Eltern: Mann möchte Sohn treffen<\/h3>Seit einer Woche sitzt er wegen des Mordes an seiner Frau Federica Torzullo im Gefängnis von Civitavecchia (Provinz Rom) in Haft: Nun hat der 45-jährige Claudio Carlomagno vom Suizid seiner Eltern erfahren, die sich am Samstag im Garten ihres Hauses in Anguillara Sabazia am Bracciano-See das Leben genommen haben, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-mord-an-seiner-frau-und-suizid-seiner-eltern-mann-moechte-sohn-treffen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und befindet sich jetzt unter strengster Überwachung.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1266867_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Jetzt ist es offiziell: Diese Südtiroler fahren zu Olympia<\/h3>Der Countdown ist bald abgelaufen: In elf Tagen beginnen die Olympischen Winterspiele in Mailand, Cortina – und natürlich auch in Antholz. Am Montag gab das italienische Olympische Komitee (CONI) das Aufgebot bekannt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/jetzt-ist-es-offiziell-diese-suedtiroler-fahren-zu-olympia" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Auch die Südtiroler Athleten und Athletinnen haben Gewissheit.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1266870_image" \/><\/div>\r\n