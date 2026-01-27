<h3>\r\n1. Pflersch: Einheimischer Waldarbeiter (21) von Baum getroffen – Schwer verletzt<\/h3>Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am heutigen Nachmittag in Außerpflersch ereignet. Ein 21-jähriger Südtiroler wurde bei Waldarbeiten von einem Baumstamm getroffen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/gossensass-einheimischer-waldarbeiter-von-baum-getroffen-schwer-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und schwer verletzt.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1267311_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. ABSTIMMUNG: Wird genügend an die Gräueltaten des Holocaust gedacht?<\/h3>Am heutigen 27. Jänner wird weltweit der internationale Holocaust-Gedenktag begangen. Anlässlich des Internationalen Tages des Gedenkens ruft Landeshauptmann Arno Kompatscher dazu auf, die Schrecken der Shoah nicht zu vergessen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/holocaust-gedenktag-erinnerung-als-ein-auftrag-unserer-gegenwart" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Das Gedenken soll als entschlossener Auftrag für Gegenwart und Zukunft dienen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1267314_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Gröden: 64-jährige Touristin überlebt eiskalte Nacht im Wald – „Ein Wunder“<\/h3>Eine Nacht allein im Wald bei Temperaturen von minus 11 Grad: 105 Einsatzkräfte, 4 Suchhunde und 2 Drohnen suchten in Wolkenstein die ganze Nacht über nach einer vermissten deutschen Touristin. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/groeden-64-jaehrige-touristin-ueberlebt-eiskalte-nacht-im-wald-ein-wunder" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Dass sie am Morgen lebend und nahezu unbeschadet aufgefunden wurde, grenzt laut Einsatzleitung an ein Wunder.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1267317_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Chaos im Zugverkehr, kaum Infos an Reisende: „Was war da los, Herr Dejaco?“<\/h3>„Da fährt man einmal mit dem Zug – und dann das!“, schüttelt ein Mann im Zug von Brixen nach Bozen den Kopf. Hunderte Pendler, Touristen, Pensionisten und weitere Fahrgäste wurden am Montag auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Ärgerlich war für die Zugreisenden, dass sie über die Verspätungen und Ausfälle nur schlecht informiert wurden – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/chaos-im-zugverkehr-reisende-schlecht-informiert-was-war-da-los-herr-dejaco" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">denn sonst hätten wohl viele das Auto benützt, statt ewig lange Zugfahrten in Kauf zu nehmen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1267320_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. 80 Jahre nach dem Nazi-Völkermord – Das Vergessen ist zurück<\/h3>„Der Holocaust ist kein Kapitel der Vergangenheit, das man abhaken kann. Er ist eine Warnung. Und diese Warnung zu verstehen, weiterzugeben und ernst zu nehmen, ist keine Option – es ist eine Verantwortung.“ <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/80-jahre-nach-dem-nazi-voelkermord-das-vergessen-ist-zurueck" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein Kommentar von STOL-Ressortleiter Arnold Sorg.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1267323_image" \/><\/div>\r\n