<h3>\r\n1. PODCAST | Herr Durnwalder, was bringt die Autonomiereform den Südtirolern?<\/h3>Südtirols Autonomie steht wieder zur Debatte. In Rom wurde eine Reform des Autonomiestatuts in erster Lesung beschlossen. Befürworter sprechen von einem großen Schritt nach vorne. Kritiker hingegen sehen weiterhin offene Fragen. Im Gespräch mit STOL-Ressortleiter Arnold Sorg spricht SVP-Senator Meinhard Durnwalder im Podcast „Politik aus erster Hand“ von einem wichtigen Schritt für Südtirol. Gleichzeitig warnt er: „Die Reform kann auch noch scheitern.“ <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/podcast-herr-durnwalder-was-bringt-die-autonomiereform-den-suedtirolern" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier geht's zum Podcast.<\/a><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="Rud8BVet"><\/video-jw>\n\n<h3>\r\n2. „Tirol ist nicht Südtirol“: Neue Tirol-Werbung löst Empörung aus<\/h3>Die Tirol Werbung erntet massive Kritik für ihre neue Werbekampagne. In einem Instagram-Post zieht die Nordtiroler Tourismusorganisation einen kuriosen Vergleich mit Südtirol, der von vielen als geschmacklos empfunden wird. „Das hätten die Tiroler Touristiker nicht nötig“, meint dazu Landesrat Luis Walcher. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/tirol-ist-nicht-suedtirol-neue-tirol-werbung-loest-empoerung-aus" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nach der scharfen Kritik wurden die Posts gestern Nachmittag wieder aus dem Netz gelöscht.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1267755_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3. Crash zwischen drei Lkw: Eine Person verletzt – Mehrere Kilometer Stau<\/h3>Auf der Südspur der Brennerautobahn bei Salurn hat es am heutigen Mittwochmittag ordentlich gekracht: Drei Lkw sind aufeinander aufgefahren. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/brennerautobahn-crash-zwischen-drei-lkw-zwei-personen-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Dabei wurde einer der Lenker in der Fahrerkabine eingeklemmt und verletzt.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1267758_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4. Zusammenstoß mit Ortspolizist in Mailand: Urteil über Südtiroler gekippt<\/h3>Im April 2024 war ein junger Südtiroler in Mailand zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden: Ihm wurde zur Last gelegt, gemeinsam mit zwei anderen Südtirolern einen Mailänder Ortspolizisten beraubt zu haben. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/zusammenstoss-mit-ortspolizist-in-mailand-urteil-ueber-suedtiroler-gekippt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1267761_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5. Viel zu gut für Shelton: Sinner rauscht ins Halbfinale<\/h3>Jannik Sinner darf bei den Australian Open in Melbourne weiterhin von der erfolgreichen Titelverteidigung träumen. Der 24-Jährige schaltete am Mittwoch im Viertelfinale dank einer exzellenten Leistung Ben Shelton aus und erreichte damit zum dritten Jahr in Folge die Vorschlussrunde. <a href="https:\/\/www.sportnews.bz\/artikel\/tennis\/viel-zu-gut-fuer-shelton-sinner-rauscht-ins-halbfinale" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Jetzt kommt es zum Schlager gegen Novak Djokovic.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1267764_image" \/><\/div>