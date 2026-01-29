<h3>\r\n1. 100 Einsätze in 24 Stunden – Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee<\/h3>Die letzten Stunden hatten es in sich für die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr: Nahezu im Dauertakt wurden sie zu schneebedingten Einsätzen gerufen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bilanz-der-schneefaelle-100-einsaetze-in-24-stunden-bis-zu-20-cm-neuschnee" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">„Besonders in den Südstaulagen fielen bis zu 20 Zentimeter Neuschnee“, berichtet Landeswettermeteorologe Dieter Peterlin.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1268247_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2. Südtirol-Fauxpas der Tirol Werbung: Was Geschäftsführerin Karin Seiler sagt<\/h3>Es war nicht die erste werbliche Panne der Tirol Werbung, aber mit dem missglückten Vergleich zwischen Tirol und Südtirol eine besonders peinliche. Das Sujet mit „Südtirol ist Italien“ wurde zwar umgehend gelöscht, doch die Diskussionen halten weiter an. Denn bevor der Vergleich auf Instagram offline ging, hat ihn die Tirol Werbung noch verteidigt, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/tirol-werbung-erste-konsequenzen-nach-suedtirol-fauxpas" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wie die FPÖ am Mittwoch nachgewiesen hat.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1267755_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3. Kokain und Messer sichergestellt: 31-jähriger Mann angezeigt<\/h3>In Brixen sind die Carabinieri einem mutmaßlichen Drogenversteck auf die Spur gekommen und haben Kokain sowie ein Messer sichergestellt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/kokain-und-messer-sichergestellt-31-jaehriger-mann-angezeigt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein 31-jähriger Mann mit Wohnsitz in Franzensfeste wurde angezeigt.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1268250_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4. Dem weißen Tod entronnen: Wie es sich anfühlt, unter einer Lawine begraben zu sein<\/h3>„Ich dachte, das war es jetzt. So etwas überlebt man nicht.“ Andy M. wurde an einem sonnigen Jännertag von einer Lawine mitgerissen und vollständig verschüttet. Er war unter den Schneemassen eingeschlossen, ohne zu wissen, ob Hilfe rechtzeitig kommen würde. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/dem-weissen-tod-entronnen-wie-es-sich-anfuehlt-unter-einer-lawine-begraben-zu-sein" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Was sich in diesen Minuten unter einer Lawine abspielt.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1268253_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5.ABSTIMMUNG: Metalldetektoren vor Schulen – Was sagen Sie dazu?<\/h3>Zur Bekämpfung des Messerbesitzes unter Jugendlichen sollen an Schulen künftig auch Kontrollen mit Metalldetektoren möglich sein: Das Innen- und das Bildungsministerium in Rom wollen dazu in Kürze ein gemeinsames Rundschreiben an Schulbehörden und Präfekten herausgeben. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/italien-metalldetektoren-vor-schulen-geplant" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Was sagen Sie dazu?<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1268256_image" \/><\/div>