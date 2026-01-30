<h3>\r\n1. Gröden: Sabine Rockel (64) tot aufgefunden<\/h3>Die Suchaktion hat ein trauriges Ende genommen: Die bundesdeutsche Touristin Sabine Rockel (64) ist am Freitagvormittag in St. Christina in Gröden tot aufgefunden worden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/groeden-sabine-rockel-64-tot-aufgefunden-ermittlungen-laufen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wahrscheinlich ist sie einige Meter in die Tiefe gestürzt und hat dabei tödliche Verletzungen erlitten.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1268544_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. How To: Liebesbriefe in Zeiten von Memes, Emojis & KI<\/h3>Warum schreiben wir weniger Liebesbriefe? Haben KI-generierte Katzenvideos, die alles Liebe wünschen, den klassischen Liebesbrief abgelöst – oder haben wir es schlichtweg verlernt, romantisch zu sein? Das haben wir die Südtiroler Schriftstellerin Greta Maria Pichler im Rahmen ihres Liebesbrief-Schreibateliers im Bozner Waltherhaus gefragt. Im Interview erklärt sie, wie man gelungene Liebesbriefe schreibt – und warum wir alle mehr Briefe verschicken sollten, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/how-to-liebesbriefe-in-zeiten-von-memes-emojis-ki" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> „als zarte Form des Protests in einer gewaltvollen Zeit“.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1268712_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Im Endlos-Krimi: Djokovic wirft Sinner raus<\/h3>Die Titelverteidigung ist dahin! Jannik Sinner hat ein dramatisches Marathon-Match gegen Novak Djokovic verloren und damit den Einzug ins Finale der Australian Open verpasst. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/endlos-krimi-djokovic-wirft-sinner-raus" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Es war die große Show des Altmeisters.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1268715_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Der Mensch fliegt wieder zum Mond und ein Vinschger trägt zum Gelingen bei<\/h3>Wenn wie geplant am 6. Februar mit der Mondmission Artemis II ein neues Kapitel in der Raumfahrtgeschichte geschrieben wird, t <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/der-mensch-fliegt-wieder-zum-mond-und-ein-vinschger-traegt-zum-gelingen-bei" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">rägt dazu auch entscheidend der Vinschger Hagen Patscheider mit seinem Knowhow bei.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1267674_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Landeswetterdienst: „Kältester Jänner seit fünf Jahren“<\/h3>„Der heurige Jänner war der kälteste seit fünf Jahren, die Temperaturen lagen vor allem aufgrund einer Kältewelle in der ersten Monatshälfte um 0,5 bis 1 Grad Celsius unter dem langjährigen Mittel der aktuellen Normperiode 1991 bis 2020“, fasst Landeswettermeteorologe Dieter Peterlin zusammen: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/landeswetterdienst-kaeltester-jaenner-seit-fuenf-jahren" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">„Vergleichen wir die Zahlen hingegen mit früheren Jahrzehnten, war auch dieser Jänner überdurchschnittlich mild.“<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1268718_image" \/><\/div>