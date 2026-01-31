<h3>\r\n1. „Moch„s guat auf deiner letzten Reise“<\/h3>Die Familie und die Angehörigen sowie zahlreiche Freunde und Bekannte haben am gestrigen Freitagnachmittag Abschied von Walter Pfeifer genommen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mochs-guat-auf-deiner-letzten-reise" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Er war vor einer Woche beim Überqueren einer Eisplatte in Falzeben tödlich verunglückt.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1268949_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. 23-jähriger Vinschger stirbt bei Arbeitsunfall im Oman<\/h3>Der 23-jährige René Piffrader aus St. Valentin auf der Haide ist bei einem tragischen Arbeitsunfall im Oman ums Leben gekommen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/23-jaehriger-vinschger-stirbt-bei-arbeitsunfall-im-oman" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Er war dort für Arbeiten für eine Schweizer Firma im Einsatz.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1268952_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Unvergessen! Als in Südtirol 1,5 Meter Schnee in nur 24 Stunden fielen<\/h3>Der Schneefall in der Nacht auf den 1. Februar 1986, also der Sonntag vor genau 40 Jahren, ging in die Geschichtsbücher ein: In nur 24 Stunden fielen eineinhalb Meter Neuschnee, sogar in den Tallagen wurden daraufhin Schneehöhen von über zwei Metern gemessen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/unvergessen-als-in-suedtirol-15-meter-schnee-in-nur-24-stunden-fielen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Orte und Höfe waren von der Außenwelt abgeschottet, Schulen blieben geschlossen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1268955_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Wenn der Staat ins Bankkonto blickt<\/h3>Der Blick ins Bankkonto ist ein gängiges Mittel, um Steuervergehen aufzudecken. Doch auch im Kampf gegen Steuerhinterziehung gibt es Grenzen, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/wenn-der-staat-ins-bankkonto-blickt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">findet der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) und spricht Italien eine deutliche Rüge aus.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1268958_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Dieser FC Südtirol spielt sich immer weiter in einen Rausch<\/h3>Nach drei Siegen in ebenso vielen Spielen im neuen Jahr hat sich die Lage um den FC Südtirol wieder etwas beruhigt. Im Heimspiel gegen Catanzaro durften sich die Weiß-Roten gleich doppelt freuen: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/dieser-fc-suedtirol-spielt-sich-immer-weiter-in-einen-rausch" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Zum einen egalisierte der FCS einen eigenen Serie-B-Rekord, zum anderen gelang der erste Sieg gegen die Kalabrier überhaupt.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1268961_image" \/><\/div>\r\n