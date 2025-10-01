<h3>\r\n1.Bekannter Rittner Musiker Daniel Frasnelli (25) gestorben<\/h3>Große Bestürzung auf dem Ritten: Der Musiker Daniel Frasnelli ist im Alter von nur 25 Jahren gestorben. Unter seinen Künstlernamen „Sarfon“ und „Narfos“ begeisterte er vor allem junge Menschen und machte sich weit über die Grenzen Südtirols hinaus einen Namen – mit harter, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bekannter-rittner-musiker-daniel-frasnelli-25-gestorben" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">elektronischer Technomusik ebenso wie mit Dialektrap.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1219746_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2.Bozen: Rätsel um plötzlichen Tod von Kleinkind – Ermittlungen laufen<\/h3>Die Untersuchungen zum Tod eines Kleinkinds in der Nacht auf Montag laufen auf Hochtouren: Die Eltern sollten am Sonntag den Notruf abgesetzt haben, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/raetsel-um-ploetzlichen-tod-von-kleinkind-in-bozen-untersuchungen-der-behoerden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">nachdem ihr zweijähriger Sohn sich plötzlich schlecht gefühlt haben soll.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1219749_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3.Durch Falschangaben Sozialwohnungen erhalten: 10.000-Euro-Betrug an WOBI<\/h3>13 Bewohner von Sozialwohnungen im oberen Eisacktal sollen das Wohnbauinstitut (WOBI) und damit die öffentliche Hand um 10.000 Euro gebracht haben: Dank Falschangaben bei der eidesstattlichen Erklärung zu Einkommen und Eigentum sollen die Verdächtigen Sozialwohnungen zu niedrigen Preisen illegal bezogen haben – das <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/durch-falschangaben-sozialwohnungen-erhalten-10000-euro-betrug-an-wobi" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">geht aus den Ermittlungen der Carabinieri hervor.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1219752_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4.Weniger Touristen, mehr Angst: So fühlt sich eine Reise in die USA derzeit an<\/h3>Leere Schlangen an den Flughäfen, verunsicherte Touristen und politische Schlagzeilen, die nichts Gutes verheißen: Amerika erlebt aktuell eine Krise des Vertrauens. Doch wie fühlt es sich an, in diesen Tagen durch Chicago zu reisen – eine Stadt, die Trump einst als die „gefährlichste Amerikas“ bezeichnete? <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/weniger-touristen-mehr-angst-wie-fuehlt-es-sich-an-heute-in-die-usa-zu-reisen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein Reisebericht aus den USA.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1219755_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5. VIDEO | Drohbrief gefunden – Oktoberfest geschlossen – „Täter bedroht die Wiesn“<\/h3>Nach der Explosion und der Entdeckung eines Leichnams im Münchner Norden sollen die Ermittler ein Schreiben des mutmaßlichen Täters entdeckt haben, berichtet die BILD Online. Das Schreiben führte demnach zur Schließung des Oktoberfests – „ein Täter hat die Wiesn bedroht“, bestätigte auch Oberbürgermeister Dieter Reiter. Indes prüfen die <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-explosionen-in-muenchen-ein-taeter-hat-die-wiesn-bedroht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Behörden einen Zusammenhang mit der Antifa-Szene.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1219758_image" \/><\/div>\r\n