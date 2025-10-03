<h3>\r\n1. Verkehrsunfall auf der MeBo: Mann erheblich verletzt<\/h3>Auf der Südspur der Schnellstraße MeBo hat es heute Nachmittag gekracht. Ein Pkw-Lenker aus Deutschland verlor die Kontrolle über seinen Wagen und soll gegen die Leitplanke geprallt sein. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schwerer-verkehrsunfall-auf-der-mebo-mann-aus-deutschland-erheblich-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Dabei wurde er erheblich verletzt.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1220850_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2. Mysteriöser Militärflieger über Bozen<\/h3>Was sich anhört wie eine James-Bond-Mission, wurde Mittwochabend in Bozen Realität: Ganze elf Mal zog ein „anonymes“ Flugzeug seine Kreise über dem Bozner Talkessel. Gestartet am Flughafen Riad (Saudi-Arabien), verweilte der Militärflieger rund eine Stunde über der Stadt, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mysterioeser-militaerflieger-ueber-bozen" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> bevor er schließlich Richtung Mailand\/Malpensa weiterflog.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1220853_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3. Die Aufsteiger und Absteiger der Woche – Stimmen Sie ab!<\/h3>Jeden Freitag ermittelt STOL die Auf- und Absteiger der Woche. Hierfür gibt die Redaktion jeweils drei Antwortmöglichkeiten vor, unter denen Sie aussuchen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/die-aufsteiger-und-absteiger-der-woche-stimmen-sie-ab-58" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">bzw. für die Sie abstimmen können. Machen Sie mit!<\/a><BR \/><BR \/><b>Hier unsere Vorschläge für den bzw. die Aufsteiger der Woche – Stimmen Sie ab:<\/b><BR \/><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="347049" data-topic="interests-properties-sp" data-autoplay><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/><BR \/><b>Und hier unsere Vorschläge für den bzw. die Absteiger der Woche – Stimmen Sie ab:<\/b><BR \/><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="347050" data-topic="interests-properties-sp" data-autoplay><\/div><\/div>\n<BR \/><h3>\r\n4. Südtiroler Wiesn-Kellnerin: „Wir hatten große Angst“<\/h3>Seit mittlerweile 28 Jahren arbeitet die 59-jährige Vinschgerin Patrizia Waldner jedes Jahr auf dem Münchner Oktoberfest – im Hofbräu-Festzelt. Seit neun Jahren ist auch ihre Tochter Viktoria mit dabei. Das Fest habe sich in all den Jahren stark verändert, sagt die Malserin. Im Interview spricht sie über die Bombendrohung indieser Woche, das veränderte <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/suedtiroler-wiesn-kellnerin-wir-hatten-grosse-angst" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verhalten der Gäste und über Trinkgeld.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1220856_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5.VIDEO | In Trient legen Tausende Gaza-Demonstranten Verkehr lahm<\/h3>In Trient ist der Generalstreik nach der Blockade der Flottille vor der Küste Gazas eskaliert: Tausende Demonstranten marschieren in einem kilometerlangen Zug. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/video-in-trient-legen-tausende-gaza-demonstranten-verkehr-lahm" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Umgehungsstraße wurde blockiert, der Verkehr lahmgelegt.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1220859_image" \/><\/div>\r\n