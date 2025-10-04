<h3>\r\n1. Morddrohung gegen Vize-Landeshauptmann<\/h3>Geschmacklose Schmiererei auf den Talferwiesen in Bozen gegen Marco Galateo (46). <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-morddrohung-gegen-vize-landeshauptmann" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Am Boden beim ehemaligen „Pippo“-Gehege haben Unbekannte den Vize-Landeshauptmann mit dem Tode gedroht.<\/a> „Galateo morto is queer joy“ (Ein toter Galateo ist die Freude der Queeren) steht in schwarzen Buchstaben auf der Mauer, verziert mit Herzchen. Die politische Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1221075_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2. Wieder Ärger mit dem Blitzer-Irrsinn<\/h3>Aufbauen, abbauen, aufbauen: Die staatlichen Vorgaben zu den „Blitzern“ sind wenig langlebig. Nachdem im Sommer Innenminister Matteo Salvini deren Einsatz strengen Regeln unterzogen hat, kommt jetzt auch noch ein gesamtstaatliches Radar-Register. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/wieder-aerger-mit-dem-blitzer-irrsinn" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Was das nun bedeutet, erklärt wenig erfreut Gemeindenverbands-Chef Dominik Oberstaller.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1221078_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3. Steinhauser überzeugt beim Weltcup in Rom<\/h3>Verena Steinhauser schaffte es beim Triathlon-Weltcup-Sprint in Rom unter die besten Zehn. <a href="https:\/\/www.sportnews.bz\/artikel\/triathlon\/steinhauser-ueberzeugt-beim-weltcup-in-rom" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die 30-jährige Brixnerin landete am Samstag nach 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen mit einer Zeit von 1:00.40 Stunden als beste Azzurra auf dem siebten Platz. <\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1221081_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4. „Herr Lun, sind wir zu abhängig vom Tourismus?“<\/h3>Wo liegen Südtirols Schwächen, vor welchen Herausforderungen steht die Wirtschaft aktuell, und wie kann sie weiterhin wettbewerbsfähig bleiben? Antworten auf diese Fragen liefern Handelskammer und Wirtschaftsring mit ihrem neuen Bericht „Impulse 2026“. Interessant: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/herr-lun-sind-wir-zu-abhaengig-vom-tourismus" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Zu den Schwächen gehört auch die Abhängigkeit vom Tourismus.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1220802_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5. Großübung in Schabs: Schwerer Busunfall simuliert<\/h3>Auf der Spingeser Straße in Schabs wurde am Samstag eine groß angelegte Übung zur Simulation eines Busunfalls mit über 30 Verletzten durchgeführt, ein sogenannter Massenanfall von Verletzten (MANV). <a href="https:\/\/www.stol.it\/video\/media\/grossuebung-in-schabs-simulation-von-schwerem-busunfall" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Im Einsatz standen zahlreiche Einsatzkräfte: Notärzte des Sanitätsbetriebs, mehrere Freiwillige Feuerwehren, das Weiße Kreuz, das Rote Kreuz, die Berufsfeuerwehr, die Verkehrspolizei, die Carabinieri und die Bergrettung.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1221096_image" \/><\/div>