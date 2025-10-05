<h3>\r\n1. Glurns: 19-Jähriger stürzt mit Statue auf den Boden – tot<\/h3>Zu einem tragischen Unfall ist es in der Nacht auf Sonntag in Glurns gekommen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/glurns-19-jaehriger-stuerzt-mit-statue-auf-den-boden-tot" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Leon Moser (19) verlor dabei sein Leben.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1221306_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Priesterseminar in Brixen: Zeit zum Zusperren?<\/h3>Der „Sonn(der)tag“ macht diesmal etwas, was immer weniger Männer tun: Er geht ins Priesterseminar! In Brixen. Aber: Fast alle Zimmer für Seminaristen sind leer. Es ist still geworden im Haus. Und in dieser Stille werden Fragen laut: Braucht Südtirol überhaupt noch ein Priesterseminar? Vor allem: Warum ist der Priesterberuf so unattraktiv geworden? <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/priesterseminar-in-brixen-zeit-zum-zusperren" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Antworten gibt Kanonikus Markus Moling, der seit bald zehn Jahren das Priesterseminar als Regens leitet.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1221312_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Tamara Lunger – Mit dem Kamel quer durch die Steppe der Mongolei<\/h3>Einmal mehr trachtet Tamara Lunger danach, ihre eigenen Grenzen auszuloten. Diesmal nicht auf den höchsten Bergen der Welt, sondern in den Weiten der mongolischen Steppe. Mit dieser Reise will sie auch ein Stück weit zu sich selbst finden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/tamara-lunger-mit-dem-kamel-quer-durch-die-steppe-der-mongolei" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wir konnten die Abenteurerin irgendwo im Nirgendwo erreichen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1221315_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Mit Manuel der täglichen Dosis KI lauschen<\/h3>Die Künstliche Intelligenz breitet sich zunehmend in allen Lebensbereichen aus: Der Radiomoderator Manuel Cuda aus Südtirol hat es sich zur Mission gemacht, das Thema Jung und Alt näherzubringen – mit großem Erfolg. Das Format „Pillole di AI“, zu Deutsch „KI in kleinen Dosen“, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mit-manuel-der-taeglichen-dosis-ki-lauschen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wird auf 34 Radiosendern in ganz Italien sowie zwei weiteren in Kanada und Belgien ausgestrahlt.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1221318_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Wie bitter! FC Südtirol rutscht wieder spät aus<\/h3>Nicht schon wieder: Der FC Südtirol hat erneut in der Nachspielzeit einen herben Dämpfer kassiert. Lange hatte er Serie-A-Absteiger Empoli fest im Griff – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/wie-bitter-fc-suedtirol-rutscht-wieder-spaet-aus" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und das mit zehn Mann. Doch dann kam das fatale Ende.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1221321_image" \/><\/div>\r\n