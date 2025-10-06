<h3>\r\n1. Vinschgau: Große Trauer um Leon Moser (19)<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1221732_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Vinschgau und weit darüber hinaus herrscht große Trauer um den 19-jährigen Leon Moser, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/vinschgau-grosse-trauer-um-leon-moser-19" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">der in der Nacht auf den gestrigen Sonntag bei einem tragischen Unglück ums Leben kam.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n2. Nach Tod von Sterneköchin Anna Matscher: „Sie fehlt uns jeden Tag“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1221735_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Vor einem halben Jahr starb Südtirols einzige Sterneköchin Anna Matscher (63). Tochter Elisabeth und Witwer Luis haben ihr Restaurant <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/nach-tod-von-sternekoechin-anna-matscher-sie-fehlt-uns-jeden-tag" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">„Zum Löwen“ in Tisens nun mit neuem Konzept wiedereröffnet. Annas Spuren bleiben – im Lokal wie im Herzen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n3. Ermittlungen nach Todesfall am Bahnhof in Latsch<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1221738_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nach dem Tod des 46-jährigen Christian Stocker am Bahnhof in Latsch im Vinschgau <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ermittlungen-nach-todesfall-am-bahnhof-in-latsch" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ermittelt die Staatsanwaltschaft Bozen wegen des Verdachts auf unterlassene Hilfeleistung.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. Passeier: Albtraum für Shuttlefahrer<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1221741_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Seit mehreren Monaten hatten Taxi- und Shuttlefahrer im Passeiertal viel weniger Arbeit als gewohnt. Erst dachte man an einen Rückgang der Touristenzahlen – doch ein neuer Taxifahrer weckte wegen seiner verdächtig günstigen Tarife bald den Verdacht der anderen Arbeiter im Sektor. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/alptraum-fuer-shuttlefahrer-im-passeiertal-unlautere-konkurrenz-nun-ausgeschaltet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nun ergaben die Ermittlungen der Carabinieri, dass der Mann, ein 58-jähriger Einheimischer, eigentlich kein Recht hatte, den Beruf auszuüben.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n5. Die geplante Pflegeversicherung rückt näher<\/h3>\n\n<video-jw video-id="dYq4GFtd"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Pflege im Alter ist eine kostspielige Angelegenheit, egal ob Pflege zuhause oder Pflege in einem Seniorenheim – 1.800 Euro pro Monat mindestens. <a href="https:\/\/www.stol.it\/video\/media\/die-geplante-pflegeversicherung-rueckt-naeher" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Im Gespräch mit Soziallandesrätin Rosmarie Pamer und Markus Raffeiner von der Südtiroler Sparkasse schaut sich STOL-Reporter Ivo Zorzi an, was die Zukunft bringen wird, Stichwort Pflegeversicherung des Landes und Privatversicherung.<\/a>