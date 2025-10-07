<BR \/><h3>\r\n1. Tod von Leon Moser (19): Das sagt die Staatsanwaltschaft – Autopsie<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1222497_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nach dem tragischen Tod des 19-jährigen Leon Moser in der Nacht auf Sonntag hat die Staatsanwaltschaft nun ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Die Obduktion des Leichnams soll die genauen Todesumstände klären – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-tod-von-leon-moser-19-in-glurns-ermittlungen-gegen-unbekannt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">„und potenzielle Verantwortliche ermitteln“, heißt es in einer Aussendung.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n2. Heizen: Je nach Gemeinde gelten andere Regeln<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1222500_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In Meran darf seit 1. Oktober geheizt werden, in Bozen seit gestern, und in Kurtinig werden ab heute die Heizungen eingeschaltet, kündigt Bürgermeister Manfred Mayr an. Diese drei Gemeinden befinden sich so wie 19 andere Südtiroler Kommunen in der Klimazone E. Dort kann laut einer staatlichen Regelung jedes Jahr von 15. Oktober bis 15. April die Heizung eingeschaltet werden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/heizen-je-nach-gemeinde-gelten-andere-regeln" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Dieser Termin kann im Falle von Kälte aber vorgezogen werden. Die Entscheidung darüber liegt beim jeweiligen Bürgermeister.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n3. VIDEO | Doro Wierer zeigt exklusiv: Auch das ist Biathlon<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1222503_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Was machen Wintersportler eigentlich wenn hierzulande kein Schnee liegt? Biathlon-Superstar Dorothea Wierer hat sich die SportNews-Kamera geschnappt und zeigt den Lesern seltene Einblicke hinter die Kulissen. Sie lässt dabei auch Hannah Auchentaller, Rebecca Passler und Christoph Pircher aus Italiens Nationalteam zu Wort kommen. Es wird schnell klar: Ganz ungefährlich ist das nicht, was die Biathleten vor der Weltcup-Saison so treiben ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/video-doro-wierer-zeigt-exklusiv-auch-das-ist-biathlon" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier geht es zum Video<\/a>).<BR \/><BR \/><h3>\r\n4. Vahrner Spielhalle erneut geschlossen: Minderjähriger saß im Lokal<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1222506_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Erneut wurde eine Spielhalle in Südtirol für die Dauer von 30 Tagen geschlossen: Bereits zum zweiten Mal trifft es die Spielhalle in Vahrn, wo <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/vahrner-spielhalle-erneut-geschlossen-minderjaehriger-sass-im-lokal" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">die Polizei vergangene Woche bei einer Kontrolle einen Minderjährigen dort vorfand.<\/a><BR \/><h3>\r\n5. Ansturm auf die Seceda: Betreiberfirma plant neues Zugangsmodell<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1222509_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nach dem Touristenansturm und den hitzigen Debatten um gesperrte Wanderwege im Sommer plant die Betreibergesellschaft der Seceda-Seilbahn offenbar ein neues Zugangsmodell für 2026. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ansturm-auf-die-seceda-betreiberfirma-plant-neues-zugangsmodell" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Lösung könnte schneller auf dem Tisch liegen als erwartet.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>.