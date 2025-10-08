<h3>\r\n1. 22-jährige Meranerin stirbt bei Unfall auf A22<\/h3>Doppelte Tragödie auf der Brennerautobahn A22 am heutigen frühen Nachmittag: Eine 22-jährige Frau aus Meran und ein 29-jähriger Mann aus Cuneo sind dabei ums Leben gekommen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/22-jaehrige-meranerin-stirbt-bei-unfall-auf-a22" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier geht es zum Artikel.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1223076_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2. Olympia im Visier der Mafia: Erpressung, Morddrohung und Gewalt in Cortina<\/h3>Die Kriminalität wirft ihren Schatten auf die Olympischen Winterspielen Mailand-Cortina, die im kommenden Februar stattfinden. Drei mutmaßliche Mitglieder einer kriminellen Organisation wurden in Cortina d’Ampezzo festgenommen – sie sollen versucht haben, sich gewaltsam Einfluss auf Olympia-Aufträge zu sichern. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/olympia-im-visier-der-mafia-erpressung-morddrohung-und-gewalt-in-cortina" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier erfahren Sie mehr.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1223079_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3. „Unfassbar“: „Sie wollen sexistische Werbung wieder zulassen“<\/h3>Die Vorsitzende der Autonomiegruppe im italienischen Senat, Julia Unterberger (SVP), hat den Vorschlag der Fratelli d’Italia scharf kritisiert, das bestehende Verbot sexistischer und diskriminierender Werbeinhalte aufzuheben. „Es ist nicht nachvollziehbar, dass die Fratelli d’Italia vorschlagen, das Verbot sexistischer, homophober und allgemein diskriminierender Werbeinhalte auf Straßen abzuschaffen“, so Unterberger. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/fratelli-ditalia-wollen-verbot-sexistischer-und-diskriminierender-werbung-aufheben" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier geht's zum Artikel.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1223082_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4 . SPID bleibt uns vorerst erhalten<\/h3>Schon mehrfach hatte die Regierung in Rom angekündigt, dass das öffentliche digitale Identitätssystem – besser bekannt als SPID – ausläuft und durch die digitale Identitätskarte ersetzt wird. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/spid-bleibt-uns-vorerst-erhalten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Aber der (ungeliebte) SPID bleibt vorerst im Dienst.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1223085_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5. Mehr Lohn im öffentlichen Dienst: Wann ausgezahlt wird<\/h3>Gute Nachricht für 40.000 Mitarbeiter im öffentlichen Dienst: Nachdem seit April daran gearbeitet wurde, gab die Landesregierung grünes Licht für die definitive Unterzeichnung für strukturelle Lohnanpassungen zwischen 280 und 395 Euro brutto im Monat. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/mehr-lohn-im-oeffentlichen-dienst-wann-ausgezahlt-wird" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr zum Thema.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1223088_image" \/><\/div>