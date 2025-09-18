<h3>\r\n1. Knast statt Klicks<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1214610_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Senat in Rom hat ein Rahmengesetz zur Regelung der Künstlichen Intelligenz (KI) verabschiedet. Erstmals wird der Strafbestand des „Deepfake“ eingeführt. Die Verbreitung von Bildern und Videos, die ohne Einwilligung der betroffenen Person mit KI erstellt wurden, wird unter Strafe gestellt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/fuenf-jahre-gefaengnis-fuer-deepfakes-in-italien" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Strafe reicht von einem bis zu fünf Jahren Freiheitsentzug. Italien ist damit das erste EU-Land, das einen Rechtsrahmen vorlegt, der mit dem EU-AI-Act abgestimmt ist.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n2. Er soll Schülerin (11) sexuell belästigt haben – Priester muss vor Gericht<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1214613_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Er soll seine Rolle als Lehrer ausgenutzt und seine 11-jährige Schülerin mehrmals sexuell belästigt haben: Diese harten Anschuldigungen liegen gegen einen Priester (40) vor, der in einer Trientner Schule das Fach Religion unterrichtet hat. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/er-soll-schuelerin-11-sexuell-belaestigt-haben-priester-muss-vor-gericht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Fall soll sich vor knapp zwei Jahren ereignet haben, nun wandert er vors Gericht.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n3. VIDEO | Brenner-„Gipfel“: Tunnelverbindung mit „BBT-Durchschlag“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1214616_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>\n\n<video-jw video-id="XUSBoJ5A"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/><BR \/>Mit dem Durchschlag des Erkundungsstollens des Brennerbasistunnel (BBT) ist am Donnerstag erstmals eine unterirdische Tunnelverbindung zwischen Italien und Österreich geschaffen worden. Dieser Schritt wurde mit hochkarätiger Politprominenz am Brenner gefeiert: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/video-brenner-gipfel-tunnelverbindung-mit-bbt-durchschlag" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) betonten im Rahmen der Feierlichkeiten die historische Bedeutung für Österreich, Italien und Europa.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. Fedez’ Hitlervergleich: Eingabe bei der Staatsanwaltschaft<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1214619_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der italienische Rapper Fedez sieht sich in Bozen mit juristischen Konsequenzen konfrontiert. Gemeinderat Giuseppe Martucci von den Fratelli d’Italia hat eine <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/fedez-hitlervergleich-eingabe-bei-der-staatsanwaltschaft" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Eingabe bei der Staatsanwaltschaft hinterlegt. Grund ist eine Liedzeile, in der der Sextner Tennisstar Jannik Sinner mit Adolf Hitler verglichen wird.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n5. ABSTIMMUNG | Hohe Strafe für Auslegen von Giftködern: Was sagen Sie?<\/h3>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="344059" data-topic="interests-properties-sp" data-autoplay><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Wer Giftköder oder mit Metallen, Glas, Kunststoff oder explosivem Material versetzte Köder auslegt – also Substanzen, die Vergiftungen, schwere Verletzungen oder den Tod bei der Aufnahme verursachen können –, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/abstimmung-10000-euro-strafe-fuer-giftkoeder-was-sagen-sie-dazu" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">muss künftig mit Verwaltungsstrafen von bis zu 10.000 Euro rechnen, hat das Gesundheitsministerium in Rom beschlossen.<\/a>