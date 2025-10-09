<h3>\r\n1. Südtirol redet über Spitzengehälter – und vergisst die Mitte<\/h3>„Es ist der Durchschnittssüdtiroler, der endlich in die Lage versetzt werden muss, sich die hohen Lebenshaltungskosten in Südtirol leisten zu können. Ohne dass er jeden 20. im Monat schon nicht mehr weiß, wie über die Runden kommen.“ <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/suedtirol-redet-ueber-spitzengehaelter-und-vergisst-die-mitte" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein Kommentar von STOL-Ressortleiter Arnold Sorg.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1223670_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Nach tödlichem Unfall auf A22: Große Trauer um Lea Cora Oberleiter Paris (22)<\/h3>In der Passerstadt und weit darüber hinaus ist die Trauer um die 22-jährige Lea Cora Oberleiter Paris groß: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-toedlichem-unfall-auf-a22-grosse-trauer-um-lea-cora-oberleiter-paris-22" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Meranerin ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall auf der Nordspur der Brennerautobahn bei San Michele gestorben. Auf der Südspur war nur wenige Minuten zuvor der 38-jährige Patrick Magnano aus Cuneo ums Leben gekommen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1223673_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Drei tote Neugeborene in Reggio Calabria: Mutter unter Hausarrest<\/h3>In Italien erschüttert ein grausamer Fall von Kindermord die Öffentlichkeit: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/drei-tote-neugeborene-in-reggio-calabria-mutter-unter-hausarrest" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Eine 25-jährige Frau aus Reggio Calabria soll drei ihrer Neugeborenen unmittelbar nach der Geburt getötet haben.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1223676_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Gehaltserhöhungen für Lehrkräfte: „Proteste zurücknehmen – oder kein Geld“<\/h3>Harte Linie des Landes bei den Verhandlungen um Gehaltserhöhungen für die Lehrkräfte. Finanziell ist mit 330 Millionen Euro für drei Jahre eigentlich alles klar und zusätzliche Forderungen der Gewerkschaften wurden in die Absichtserklärung zum Vertrag aufgenommen. Aber: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/gehaltserhoehungen-fuer-lehrkraefte-proteste-zuruecknehmen-oder-kein-geld" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">„Wir halten daran fest, dass wir die Verhandlungen erst aufnehmen, wenn die Protestmaßnahmen an den Schulen zurückgenommen werden“, sagt Landesrätin Magdalena Amhof.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1223679_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Abstimmung | Pustertal oder Bozen: Wer hat mehr Fans?<\/h3>Es gibt kein anderes Duell, dass die Fans so sehr in ihren Bann zieht und zugleich eine so tiefe Kluft in Südtirols Sportwelt schlägt: Das große Eishockey-Derby zwischen dem HC Bozen und dem HC Pustertal. Bevor es zum ersten Showdown kommt, wollen wir wissen: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/abstimmung-pustertal-oder-bozen-wer-hat-mehr-fans" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie ist die Stimmungslage im Land?<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1223682_image" \/><\/div>\r\n