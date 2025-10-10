<h3>\r\n1. Trauer um junge Mutter: Lea Cora Oberleiter Paris (22) aus Meran<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1224183_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Betroffenheit über den jähen Unfalltod von Lea Cora Oberleiter Paris (22) aus Meran ist groß. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/trauer-um-junge-mutter-lea-cora-oberleiter-paris-22-aus-meran" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die junge Frau hat am vergangenen Mittwochnachmittag bei einem Auffahrunfall auf der Nordspur der Brennerautobahn ihr Leben verloren. Die junge Frau hinterlässt ein zweijähriges Mädchen.<\/a><BR \/><h3>\r\n2. Fall Don Carli: Rücktritte im Oberpustertal<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1224186_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die geplante Versetzung von Don Giorgio Carli ins Obere Pustertal hat in den Pfarreien der Seelsorgeeinheit deutlich mehr Unruhe ausgelöst, als bisher angenommen. Das wird erst nach und nach bekannt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/fall-don-carli-ruecktritte-im-oberpustertal" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Welches Nachspiel diese Versetzung hatte und zu welchen Schritten die fehlende Kommunikation und Information in dieser Sache geführt hat, lesen Sie hier.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\n3. Skurriles neues Tennis-Turnier: Auch Sinner mit dabei?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1224189_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein kurioses Turnierformat schlägt in der Tenniswelt hohe Wellen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/skurriles-neues-tennis-turnier-auch-sinner-mit-dabei" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nun ist offenbar auch Jannik Sinner interessiert, daran teilzunehmen.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. Puppe am Kran hat gerichtliches Nachspiel<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1224192_image" \/><\/div>\r\nEin Scherz nach Feierabend hatte für zwei ehemalige Arbeiter einer mittlerweile aufgelassenen Baufirma ein gerichtliches Nachspiel. <a href="https:\/\/www.stol.it\/video\/media\/puppe-am-kran-hat-gerichtliches-nachspiel" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier geht es zum Video des folgenschweren Streichs. <\/a><BR \/><h3>\r\n5. Bürgermeisterin über Stunden im Keller gefoltert: War es die Adoptivtochter?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1224195_image" \/><\/div>\r\nDer Messerangriff auf die neue Bürgermeisterin von Herdecke im Ruhrgebiet, Iris Stalzer (57), nimmt immer drastischere Züge an. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/buergermeisterin-ueber-stunden-im-keller-gefoltert-war-es-die-adoptivtochter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nach „Bild“-Informationen wurde die SPD-Politikerin nicht nur schwer verletzt, sondern zuvor offenbar stundenlang von ihrer 17-jährigen Adoptivtochter im Keller des eigenen Hauses misshandelt.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>.