<h3>\r\n1. Montan: Motorrad kracht gegen Pkw – schwer verletzt<\/h3>Zu einem schweren Motorradunfall ist es am Samstag auf der <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/montan-motorrad-kracht-gegen-pkw-schwer-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Dolomitenstraße bei Montan gekommen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1224372_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. „Das hat nichts mit Alpinismus zu tun“ – Hans Kammerlander über eine verdrehte Everest-Sensation<\/h3>Vor wenigen Tagen ging eine spektakuläre Meldung um die Welt: Ein polnischer Skibergsteiger soll als erster Mensch den Mount Everest komplett und ohne zusätzlichen Sauerstoff mit Skiern bezwungen haben. Doch halt! Diese bahnbrechende Leistung gelang bereits im Jahr 1996 dem Südtiroler Extrembergsteiger Hans Kammerlander. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/das-hat-nichts-mit-alpinismus-zu-tun-hans-kammerlander-ueber-eine-verdrehte-everest-sensation" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Im Gespräch zeigt er sich enttäuscht über die mediale Verklärung heutiger Expeditionen, die den wahren Alpinismus kaputt machen und erinnert an seinen eigenen, nahezu unglaublichen Everest-Ritt.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1224375_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Hochzeits-Drama auf Sardinien: Bräutigam im Bett mit Verwandter erwischt<\/h3>Eine Szene wie aus einem schlechten Film – nur dass sie echt war: Auf einer Hochzeit in Sardinien verschwindet kurz vor Mitternacht der Bräutigam. Aus Sorge um einen möglichen Notfall macht sich die Braut gemeinsam mit einigen Gästen auf die Suche nach ihrem frisch Vermählten. Fündig wird sie schließlich im gemeinsamen Ehebett – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/hochzeits-drama-auf-sardinien-braeutigam-im-bett-mit-verwandter-erwischt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wo ihr Mann gerade mit einer anderen Frau liegt, die noch dazu eine nahe Verwandte der Braut sein soll.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1224378_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Südtirol ist nicht nur Tourismusland<\/h3>Es wäre falsch zu behaupten, Südtirol kenne wirtschaftlich nur den Tourismus. Natürlich gibt es Landwirtschaft, Handwerk, Industrie, Handel, eine starke Verwaltung – viele Bereiche, die unser Land prägen und tragen. Und doch: Der Tourismus ist jener Sektor, auf den wir uns besonders verlassen, vielleicht sogar ein Stück weit zu sehr. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/suedtirol-ist-nicht-nur-tourismusland" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein Kommentar von Rainer Hilpold.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1224381_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. VIDEO | Die besten Szenen des Südtiroler ICE-Derbys<\/h3>Auch einen Tag nach dem packenden Südtiroler Derby zwischen dem HC Falkensteiner Pustertal und dem HCB Südtirol Alperia (5:3) dominiert das Match das Eishockey-Geplauder in Südtirol. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/video-die-besten-szenen-des-suedtiroler-ice-derbys" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Passend dazu gibt es hier die besten Szenen der Partie in der Intercable Arena im Video.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1224384_image" \/><\/div>\r\n