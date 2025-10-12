<BR \/><h3>\r\n1. Tödliche Messerattacke in Bozen: Rumäne im Visier der Staatsanwaltschaft<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1224588_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Sein Leichnam lag in einer Blutlache: Die Staatsanwaltschaft Bozen liefert in einer Aussendung Details zur makabren Entdeckung eines toten 32-jährigen Rumänen im Bozner Industriegebiet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-toedlicher-messerattacke-in-bozen-das-sagt-die-staatsanwaltschaft" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Demnach soll der mutmaßliche Täter, ein 47-jähriger Landsmann des Opfers, nach dem Angriff die Flucht ergriffen haben. Er konnte entlang der Autobahn festgenommen werden.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\n2. Europa im Ernstfall – Wenn Amerikas Schutzschirm brüchig wird<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1224591_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Während unidentifizierte Drohnen Europas Luftraum verletzen, bröckelt der Rückhalt durch die USA. Unter Präsident Trump wandelt sich Washingtons Außenpolitik von Partnerschaft zu Konfrontation – und zwingt die EU, über ihre eigene Verteidigungsfähigkeit neu nachzudenken. Was, wenn Europa im nächsten Krisenfall allein dasteht? Ana Palacio, ehemalige Außenministerin Spaniens und frühere Vizepräsidentin und Chefsyndikus der Weltbankgruppe, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/europa-im-ernstfall-wenn-amerikas-schutzschirm-bruechig-wird" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">warnt vor einer neuen Ära, in der Amerika sich abschottet und Europa zögert.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\n3. Letztes Geleit für Leon Moser<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1224594_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein schier endloser Trauerzug begleitete am Samstag Leon Moser auf <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/letztes-geleit-fuer-leon-moser" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">seine letzte Reise von der St. Johann Kirche zur Pfarrkirche in Taufers im Münstertal.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. „Schuachplatteln“: Gaudi, Brauchtum & vor allem Freundschaft<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1224597_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Das Schuhplatteln ist ein bekannter Volkstanz bzw. Werbetanz, der bis auf das mittelalterliche 11. Jahrhundert zurückgeht. Er ist im deutschsprachigen Alpenraum stark verbreitet und findet viele Anhänger und Bewunderer. Auch bei uns in Südtirol gibt es zahlreiche männliche und weibliche Schuhplattlergruppen die diese traditionelle Tanzform praktizieren und das Publikum bei Auftritten stets begeistern. So auch in Natz-Schabs wo seit über 10 Jahren die „Natzna Äfelkoltscha“ diesem alten Brauch nachgehen. Der motivierte und passionierte Mädelstrupp, zwischen 18 und 30 Jahren, plattelte bereits auf Südtirols größtem Volksfest „Alpen Flair“ und begeisterte bei Auftritten in Deutschland und Süditalien. <a href="https:\/\/www.stol.it\/video\/media\/schuachplatteln-gaudi-brauchtum-vor-allem-freundschaft" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier geht es zum Video<\/a>. <BR \/><BR \/><h3>\r\n5. So bleibt die Wohnung schimmelfrei: Tipps für die kalte Jahreszeit<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1224600_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann schnell zur Schimmelgefahr werden – besonders in älteren, ungedämmten Häusern. Die Verbraucherzentrale NRW erklärt, wie Bewohner mit einfachen Mitteln das Raumklima im gesunden Bereich halten können. Von versteckten Feuchtigkeitsquellen bis hin zur optimalen Raumtemperatur – kleine Anpassungen können großen Schaden verhindern. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/so-bleibt-die-wohnung-schimmelfrei-tipps-fuer-die-kalte-jahreszeit" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wer die typischen Fehler kennt, schützt nicht nur Wände und Möbel, sondern auch die eigene Gesundheit. <\/a><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>.<BR \/><BR \/><BR \/>.