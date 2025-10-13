<h3>\r\n1. Völlan: 32-Jähriger aus Lana stirbt bei Motorradunfall<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1225287_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In Völlan ist es am Montag zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Traktor gekommen: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/voellan-toedlicher-motorradunfall" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein junger Mann hat dabei sein Leben verloren.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n2. Norbert Rier: „Moralisch bin ich am Boden“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1225290_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Für Norbert Rier beginnt nach dem Spatzenfest eine schwierige Zeit. Fans, Freunde und Wegbegleiter halten dem Oberspatz fest die Daumen und hoffen auf eine baldige Genesung. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/norbert-rier-moralisch-bin-ich-am-boden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Am Donnerstag steht dem 65-Jährigen eine schwere Operation in Innsbruck bevor.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n3. VIDEO | Mord in Bozen: „Vollkommen grundlos getötet“<\/h3><BR \/>Was genau war geschehen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Bozner Industriezone? Der rumänische Lkw-Fahrer Ionut Marius Cal (32) wurde auf dem 1. Mai-Platz in Bozen Süd mit mehreren Stichen niedergestreckt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/video-mord-in-bozen-vollkommen-grundlos-getoetet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein Landsmann des Opfers, Iulian Alinil Brujan (47), wurde Stunden später von der Polizei unter dringendem Tatverdacht festgenommen – wegen Mordes. Nun hat sich die Staatsanwaltschaft geäußert.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. Das sagt ein Zeuge der Bluttat von Bozen: „Er schrie, dann brach er zusammen“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1225293_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In Bozen ist es in der Nacht auf Sonntag zu einer tödlichen Auseinandersetzung zwischen zwei rumänischen Lastwagenfahrern gekommen. Ein junger Fahrer aus Rumänien wurde mit einem Messer erstochen; als mutmaßlichen Täter konnten die Polizeikräfte wenig später einen Landsmann des Ermordeten festnehmen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/das-sagt-ein-zeuge-der-bluttat-von-bozen-er-schrie-dann-brach-er-zusammen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein belangloser Streit das blutige Drama ausgelöst haben. Ein Zeuge schildert seine Beobachtungen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n5. Trump: „Der Krieg ist zu Ende“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1225296_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Israel hat mit der Freilassung palästinensischer Gefangener und Häftlinge begonnen. Erste Busse mit Freigelassenen trafen am Montag in Ramallah im Westjordanland ein. Es handelte sich um Häftlinge, die zu langen Freiheitsstrafen verurteilt waren. Zuvor waren die 20 noch lebenden israelischen Geiseln im Gazastreifen freigelassen worden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nahost-20-gaza-geiseln-frei-freigelassene-palaestinenser-in-ramallah" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">US-Präsident Donald Trump hat indes vor dem israelischen Parlament Knesset in Jerusalem eine Rede gehalten.<\/a>