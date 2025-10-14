<h3>\r\n1. Jochtal: 42-jährige Brixnerin stürzt in den Tod<\/h3>Im Jochtal bei Vals hat sich am Dienstag ein tödlicher Bergunfall ereignet: Eine 42-jährige Brixnerin hat ihr Leben verloren, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/toedlicher-bergunfall-in-vals" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">als sie vor den Augen ihrer Begleiterin rund 100 Meter in die Tiefe stürzte.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1225989_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><h3>\r\n2. Trauer um Ruben Candioli (32)<\/h3>In Branzoll und Lana herrscht Trauer um Ruben Candioli. Der 32-Jährige ist am gestrigen Montag <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/trauer-um-ruben-candioli-32" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1225992_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3. „Er war der Papa, der die Kinder in die Luft geschmissen hat“<\/h3>Der zweifache Vater Mirko Lobis (44) aus Brixen leidet an einem seltenen Gendefekt und erlitt nach einer Notoperation einen schweren Schlaganfall. Während er in der Intensivstation um seine Genesung kämpft, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/er-war-der-papa-der-die-kinder-in-die-luft-geschmissen-hat" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">zeigen Familie, Freunde und die Gemeinde beeindruckenden Zusammenhalt.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1225995_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4. Aspiag setzt Lebensmittelspenden aus – Große Sorgen bei der Landestafel<\/h3>Schlaflose Nächte bei der Landestafel: Ab 3. November und bis Jahresende setzt der größte Partner Aspiag die Lieferung überschüssiger Lebensmittel aus. Zwei Monate wird getestet, nahe dem Verfall stehende Lebensmittel sehr preisgünstig zu verkaufen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/aspiag-setzt-lebensmittelspenden-aus-grosse-sorgen-bei-der-landestafel" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Jetzt ist die Sorge groß, ob für die Tafel und ihre vielen karitativen Abnehmer weiter Lebensmittel herausschauen, wenn der Test erfolgreich ist.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1225998_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. VIDEO | Hier schlägt sich Sinner fürs Six Kings Slam warm<\/h3>Tennis-Superstar Jannik Sinner wird am Mittwoch gegen Stefanos Tsitsipas in das Showturnier Six Kings Slam starten und damit nach zehn Tagen Pause auf die große Bühne zurückkehren. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/video-hier-schlaegt-sich-sinner-fuers-six-kings-slam-warm" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Beim Training in Riad zeigte sich der Sextner schon bestens in Form, wie dieses Video beweist. Credit: Felice Calabro.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1226001_image" \/><\/div>\r\n