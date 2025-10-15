<h3>\r\n1. Brixen: Große Trauer um Petra Grießmair (42)<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1226535_image" \/><\/div>\r\nIn Brixen und darüber hinaus herrscht große Trauer um Petra Grießmair. Die 42-Jährige aus Pinzagen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/brixen-grosse-trauer-um-petra-griessmair-42" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ist am gestrigen Dienstag bei einem Bergunglück ums Leben gekommen. <\/a><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\n2. Vom Partner ermordet: Trauer um Influencerin und Unternehmerin Genini<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1226538_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das jüngste Opfer in der langen Serie von Frauenmorden in Italien, Pamela Genini, war eine Influencerin und Modeunternehmerin aus Strozza in der Provinz Bergamo, die zwischen Mailand, Monte Carlo und Dubai lebte. Gemeinsam mit ihrer Freundin Elisa Bartolotti hatte sie die Bikini-Marke „EP SheLux“ ins Leben gerufen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/vom-partner-ermordet-trauer-um-influencerin-und-unternehmerin-genini" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet, wurde Genini mit 24 Messerstichen getötet.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n3. VIDEO | Das Urteil: Benko zu zwei Jahren Haft verurteilt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1226541_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der gestrauchelte frühere Immobilien-Tycoon und Signa-Gründer René Benko ist am Landesgericht Innsbruck wegen betrügerischer Krida von einem Schöffensenat zu einer unbedingten zweijährigen Haftstrafe verurteilt worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/das-urteil-benko-zu" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier geht es zum Artikel mit Video und Bildergalerie. <\/a><BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. EU plant Verbot von Zigaretten – Was sagen Sie dazu?<\/h3>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="350270" data-topic="interests-properties-sp" data-autoplay><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Die Europäische Union verschärft offenbar ihren Kurs gegen den Tabakkonsum. Nach Medienberichten spricht sich der Rat der Europäischen Union in einem Beschlussentwurf für ein weitreichendes Verbot von Filterzigaretten und E-Zigaretten aus. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/abstimmung-eu-plant-verbot-von-zigaretten-was-sagen-sie-dazu" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ziel ist es demnach, die Attraktivität von Tabakprodukten zu senken und damit den Konsum weiter einzudämmen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n5. EU will Filterzigaretten verbieten – Expertin: „Das greift zu kurz“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1226544_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die EU-Kommission plant ein europaweites Verbot von Filterzigaretten, um Umwelt und Gesundheit besser zu schützen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/eu-will-filterzigaretten-verbieten-expertin-das-greift-zu-kurz" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Evelin Mahlknecht, Koordinatorin Fachstelle für Suchtprävention und Gesundheitsförderung des Forum Prävention, sieht darin nur einen Teil der Lösung.<\/a>