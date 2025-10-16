<h3>\r\n1. So wird Südtirols Wein-Jahrgang<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1226958_image" \/><\/div>\r\nDie letzten Trauben müssen noch geerntet werden, schon jetzt zeigt sich aber: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-traubenernte-alles-deutet-auf-guten-jahrgang-hin" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Jahrgang 2025 dürfte trotz zum Teil extremer Wetterschwankungen im Sommer ein guter werden<\/a> – mit saftigen Rotweinen und Weißweinen, die leichter ausfallen werden als in den letzten Jahren.<h3>\r\n2. Überraschender Abgang: Das sagt Robert Zampieri<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1226961_image" \/><\/div>\r\nSeine Entscheidung kam für viele überraschend: Generaldirektor Robert Zampieri wird den Raiffeisenverband mit 31. Dezember 2025 verlassen. Das hat der Raiffeisenverband am Donnerstag mitgeteilt und damit unseren Bericht bestätigt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/ueberraschender-abgang-das-sagt-robert-zampieri" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Über seine Beweggründe und seine nächsten Pläne hat Robert Zampieri mit uns gesprochen.<\/a><h3>\r\n3. Sie kamen nur mehr im Sarg heim: Diese beiden sind nun identifiziert<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1226964_image" \/><\/div>\r\nNach der Rückgabe zwei weiterer Leichen von Geiseln durch die radikale Palästinenserorganisation Hamas am Mittwoch hat Israel deren Identität bestätigt. Israel fordert die Hamas zur Übergabe aller toten Geiseln auf und droht bei Nichteinhaltung des Waffenruhe-Abkommens mit der Rückkehr zum Gaza-Krieg. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/sie-kamen-nur-mehr-im-sarg-heim-diese-beiden-sind-nun-identifiziert" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten bleibt laut Israel vorerst geschlossen.<\/a><h3>\r\n4. Wie verändert der WaltherPark den Einzelhandel in Südtirol?<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1226967_image" \/><\/div>\r\nMit dem WaltherPark öffnet das größte Einkaufszentrum im Land – mitten in Bozen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/wie-veraendert-der-waltherpark-den-einzelhandel-in-suedtirol" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Was bedeutet das für Innenstadt, Umland und Kaufkraft?<\/a><h3>\r\n5. „Amazon Haul“ kommt nach Italien: Verbraucherschutz rät zur Vorsicht<\/h3>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="350606" data-topic="interests-properties-sp" data-autoplay><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Wie steht es um Verbraucherrechte, Zollkosten und Impulskäufe beim neuen Portal des amerikanischen Online-Giganten Amazon? Seit 1. Oktober ist „Amazon Haul“ auch in Italien verfügbar – doch nicht alles was glänzt, ist Gold, warnen das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ Bozen) und die Verbraucherzentrale Südtirol (VZS). <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/amazon-haul-kommt-nach-italien-verbraucherschutz-raet-zur-vorsicht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Es gilt, einige Vorsichtsmaßnahmen zu berücksichtigen.<\/a>