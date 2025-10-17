<h3>\r\n1. Tod von Leon Moser: Die Todesursache<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1227390_image" \/><\/div>\r\nNach dem tödlichen Unfall in Glurns, bei dem der 19-jährige Leon Moser aus Taufers im Münstertal ums Leben gekommen ist, liegen nun die ersten <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/tragischer-tod-von-leon-moser-todesursache-steht-nun-fest" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ergebnisse der Obduktion<\/a> vor.<h3>\r\n2. Tschenett: „Ich befürchte, dass wir weniger Rente bekommen“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1227393_image" \/><\/div>\r\nRom plant die Anhebung des Renteneintrittsalters ab dem Jahr 2027. Es handle sich – sofern das Gesetz genehmigt wird – um ein paar Monate mehr, die man arbeiten müsse. Das große Problem sei aber ein anderes, sagt <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/tschenett-ich-befuerchte-dass-wir-weniger-rente-bekommen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ASGB-Chef Tony Tschenett<\/a>.<BR \/><h3>\r\n3. Niederrasen: Unfall zwischen zwei Lkw und einem Pkw – Drei Verletzte<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1227396_image" \/><\/div>\r\nGekracht hat es am Freitagnachmittag auf der Pustertaler Staatsstraße zwischen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/niederrasen-unfall-zwischen-zwei-lkw-und-einem-pkw" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">einem Auto und zwei Lkw<\/a>. Ersten Angaben zufolge wurden bei dem Unfall drei Personen leicht verletzt. Die Hauptstraße in Niederrasen ist aktuell gesperrt, eine Umleitung für Autos wurde in der Zwischenzeit eingerichtet.<h3>\r\n4. Fall Twenty: Tosolini will Schadenersatz – Gerüchte um 100 Millionen Euro<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1227399_image" \/><\/div>\r\nNach mehr als 15 Jahren juristischer Auseinandersetzung hat der Staatsrat in Rom das <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/fall-twenty-tosolini-will-schadenersatz-geruechte-um-100-millionen-euro" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Urteil des Verwaltungsgerichts bestätigt<\/a>: Alle Genehmigungen, die den Ausbau des Einkaufszentrums „Twenty“ in der Bozner Galileistraße ermöglichten, waren rechtswidrig. Die vom Land Südtirol und der Stadt Bozen im Jahr 2010 beschlossenen Änderungen der Raumordnung und die anschließende Baugenehmigung hätten nicht erteilt werden dürfen.<BR \/><h3>\r\n5. Kiss-Gitarrist Ace Frehley ist tot<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1227402_image" \/><\/div>\r\nAce Frehley, der frühere Lead-Gitarrist der Rockband Kiss, ist tot. „Wir sind tief erschüttert und untröstlich“, hieß es in einer Mitteilung seiner Familie. In seinen letzten Momenten hätten die Angehörigen ihm mit liebenden, friedlichen Worten zur Seite gestanden. Er starb demnach in der Stadt Morristown im US-Staat New Jersey. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/kultur\/ex-kiss-gitarrist-ace-frehley-gestorben" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Musiker wurde 74 Jahre alt.<\/a>