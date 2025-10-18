<h3>\r\n1. Wieder Messerangriff in Bozen: Opfer überlebte – Verdächtiger festgenommen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1227744_image" \/><\/div>\r\nBlutend schleppte er sich am Donnerstagabend auf dem Dominikanerplatz zu einer Bar und bat um Hilfe, nachdem ihn zunächst unbekannte Täter mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt hatten: Der 25-jährige Tunesier sei außer Lebensgefahr, informierten nun die Behörden. Und die Beamten der Quästur konnten den Tatverdächtigen mittlerweile festnehmen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-mutmasslicher-taeter-nach-messerangriff-festgenommen" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Es handelt sich demnach um einen 18-jährigen Landsmann des Opfers.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\n2. Exklusiv: So geht es Norbert Rier nach seiner schweren Herz-OP<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1227747_image" \/><\/div>\r\nAm Donnerstag muss sich der Kastelruther Spatzen-Sänger Norbert Rier einer schweren Operation in Innsbruck unterziehen. Die 2017 eingesetzte Herzklappe muss ausgetauscht werden. Auch ein Leistenbruch wurde behandelt. Sein Sohn Alexander Rier hat uns nun <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/exklusiv-so-geht-es-norbert-rier-nach-seiner-herz-op" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">exklusiv erste Einblicke gegeben, wie es seinem Vater nach der schweren OP geht.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\n3. Ein Déjà-vu für Jannik Sinner in Wien<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1227750_image" \/><\/div>\r\nAm Samstagabend bestreitet Jannik Sinner das Finale des Six Kings Slams in Riad gegen Carlos Alcaraz. Nach dem Show-Turnier geht es für den Sextner in der kommenden Woche in Wien weiter. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/wien-auslosung-ein-deja-vu-fuer-sinner" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Am Samstag fand die Auslosung für das 500er-Turnier in der österreichischen Hauptstadt statt.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. Nach Tod von Leon Moser: Wann haftet die Gemeinde?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1227753_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Erste Ergebnisse der Autopsie haben ergeben, dass Leon Moser aus Taufers im Münstertal in den frühen Morgenstunden des 5. Oktobers von der Statue am Rathausplatz in Glurns erdrückt wurde. Er war auf dem Brunnen geklettert, bis hinauf zur Bronzestatue und kurz darauf gemeinsam mit der Statue zu Boden gestürzt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bozen laufen auf Hochtouren. Auch die Haftungsfrage ist noch unklar.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\n5. Schaum im Dorfbrunnen: Nächtlicher Streich sorgt in Lana für Aufsehen<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1227756_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In der Nacht von Freitag auf Samstag haben sich Unbekannte offenbar einen Scherz erlaubt und <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schaum-im-dorfbrunnen-naechtlicher-streich-sorgt-in-lana-fuer-aufsehen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">einen Brunnen in Lana mit schaumerzeugender Flüssigkeit befüllt.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>.