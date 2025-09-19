<h3>\r\n1. Fall Don Giorgio Carli: Münchner Anwalt mit externer Analyse beauftragt<\/h3>Der Münchner Rechtsanwalt Ulrich Wastl, der bereits das Gutachten zum sexuellen Missbrauch in der Diözese Bozen-Brixen federführend erstellt hat, wird gemeinsam mit weiteren unabhängigen Fachpersonen die Entscheidungsprozesse rund um die geplante Versetzung von Don Giorgio Carli analysieren. Ziel ist es, Empfehlungen zu erarbeiten, wie vergleichbare Vorgänge künftig besser gehandhabt werden können. Das hat Bischof Ivo Muser <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/fall-don-giorgio-carli-muenchner-anwalt-mit-externer-analyse-beauftragt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">am heutigen Freitag bei der Pastoraltagung in Brixen mitgeteilt.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1214973_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2. Alkohol am Steuer? Dieses Urteil könnte Ihren Führerschein retten<\/h3>Ein aktuelles Urteil des Kassationsgerichts rund um Alkoholkontrollen im Straßenverkehr sorgt für Aufsehen. Es könnte zahlreiche laufende Verfahren <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/alkohol-am-steuer-dieses-urteil-koennte-ihren-fuehrerschein-retten" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> beeinflussen und womöglich auch Ihren Führerschein retten.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1214976_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3. Südtiroler verliert „Lappen“ in Vorarlberg: Polizeiwagen mit 160 km\/h überholt<\/h3>Ein Raser aus Südtirol hat am Donnerstagabend in Vorarlberg ein Polizeifahrzeug <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/suedtiroler-verliert-lappen-in-vorarlberg-polizeiwagen-mit-160-kmh-ueberholt" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> überholt und ist nun seinen Führerschein los.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1214979_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4. Ende August Pflegerin bespuckt – Nun muss Marokkaner (29) ins Gefängnis<\/h3>Eine Streife der Staatspolizei wurde in Bozen auf eine Person aufmerksam, die eine Bank offenbar als Unterkunft nutzte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Verdächtige erst vor wenigen Wochen ins Visier der Justiz geraten war. Ihm war die vorbeugende Maßnahme der täglichen Meldepflicht in der Quästur auferlegt worden, nachdem er u. a. eine Pflegerin in der Bozner Notaufnahme und einen Polizisten angegriffen hatte. Daran hielt er sich aber nicht – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ende-august-pflegerin-bespuckt-nun-muss-marokkaner-29-ins-gefaengnis" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und nun sitzt er im Gefängnis.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1214982_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5. Val di Sole: Toter Bär im Wald, in dem Andrea Papi getötet wurde<\/h3>Eine tote Bärin wurde in den Wäldern von Caldes im Val di Sole – dort, wo der 26-jährige Andrea Papi im April 2023 von einer Bärin angegriffen und getötet worden war. Die Forstbehörde des Landes Trentino hat <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/val-di-sole-baerenkadaver-entdeckt-wo-andrea-papi-getoetet-wurde" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">die Untersuchungen zum Tod des Exemplars aufgenommen.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1214985_image" \/><\/div>\r\n