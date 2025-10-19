<h3>\r\n1. Ergreifender Abschied von Petra Grießmair Mitterrutzner (42)<\/h3>Hunderte Freunde, Bekannte und Weggefährten haben am Samstagnachmittag in Feldthurns der am vergangenen Dienstag tödlich verunglückten Petra Grießmair Mitterrutzner die letzte Ehre erwiesen. Gemeinsam mit den Familien Grießmair und Mitterrutzner begleiteten sie die 42-Jährige von ihrem Elternhaus, dem Teutenhofer, in einem nicht enden wollenden Trauerzug zur Pfarrkirche. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ergreifender-abschied-von-petra-griessmair-mitterrutzner-42" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier geht es zum Artikel.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1227966_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2. Wenn es plötzlich dunkel im Kopf wird<\/h3>Der Meraner Elio Cecchinato (69) ist ein Selfmademan, war stets ein Macher und ein Kämpfer. Bis dem Versicherungsagenten 2020, im ersten Covid-Jahr, zunächst massive Schlafprobleme zusetzten, und ihm eine depressive Angststörung das tägliche Leben nahezu unerträglich machten. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wenn-es-ploetzlich-dunkel-im-kopf-wird" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1227969_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3. Einbruch im Louvre: Beute von „unschätzbarem Wert“<\/h3>Bei einem Einbruch in das berühmte Museum Louvre in Paris haben die Täter Schmuckstücke erbeutet, die über ihren Marktwert hinaus „einen unschätzbaren kulturellen und historischen Wert“ haben. Das teilten das Innen- und Kulturministerium mit.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1227972_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4. Tragischer Unfall in Asiago: Drei junge Menschen sterben<\/h3>In der Nacht auf Sonntag hat sich in Asiago in Venetien ein tragischer Unfall ereignet. Ein Pkw prallte in einem Kreisverkehr frontal gegen einen dort errichteten Brunnen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/tragischer-unfall-in-asiago-drei-junge-menschen-sterben" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Drei der fünf Insassen waren auf der Stelle tot.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1227975_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5. Musik, Glaube & Familie als Lebenselixier<\/h3>Wenn Dominik Bernhard an einer Orgel sitzt, wie etwa an der neu restaurierten Metzler-Orgel im Bozner Dom, und den Kirchenraum mit der Klangvielfalt der „Königin der Instrumente“ erfüllt, dann vergisst er die Welt um sich herum, lässt die Finger über die Manuale und die Füße über die Pedalklaviatur gleiten, zieht alle möglichen Register, genießt die Musik und lässt sich treiben von den Harmonien und Modulationen – von der Schönheit dieser Klänge. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/musik-glaube-familie-als-lebenselixier" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier geht es zum Artikel.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1227978_image" \/><\/div>