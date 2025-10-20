<h3>\r\n1. Große Trauer um Mirko Lobis (44)<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1228449_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Tiefe Betroffenheit in Brixen: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/grosse-trauer-um-mirko-lobis-44" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mirko Lobis<\/a> ist im Alter von 44 Jahren am gestrigen Sonntagvormittag verstorben. Der zweifache Familienvater hatte in den vergangenen Wochen einen schweren gesundheitlichen Kampf hinter sich, wie STOL erst kürzlich berichtet hat.<h3>\r\n2. Drogentod in Bruneck – 30-jähriger Dealer verhaftet<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1228452_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Das hat es in Italien noch nie gegeben: Erstmals wurde ein <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/drogentod-in-bruneck-30-jaehriger-dealer-verhaftet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Drogendealer verhaftet<\/a>, der einem 28-jährigen Brunecker Drogen verkauft hat. Nach dem Konsum der Drogen ist der Pusterer gestorben.<h3>\r\n3. Wenn aus Jubel Wut wird: Warum Fan-Gewalt eskaliert<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1228461_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nach dem tödlichen Angriff auf einen Fanbus in Umbrien wird über die Gewaltbereitschaft in Italiens Sportarenen diskutiert. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wenn-aus-jubel-wut-wird-warum-fan-gewalt-eskaliert" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Psychiater Dr. Roger Pycha erklärt<\/a>, welche Mechanismen aus Begeisterung blinde Aggression machen – und warum gerade Gruppen diese Dynamik befeuern.<BR \/><h3>\r\n4. Älteste Südtirolerin im Alter von 111 Jahren gestorben<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1228455_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Giuseppina Zecchini Neri, die älteste Frau Südtirols, ist im Alter von 111 Jahren verstorben. Geboren wurde sie im Juni 1914 in Verona. Im Alter von 14 Jahren zog sie mit ihrer Familie nach Südtirol. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/trauer-um-aelteste-suedtirolerin-giuseppina-zecchini-neri" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Zecchinis Leben war geprägt von tiefgreifenden historischen Ereignissen.<\/a><h3>\r\n5. Jetzt ist sie die Älteste im Land<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1228464_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Wie berichtet, ist die bisher älteste Südtirolerin, Giuseppina Zecchini, im Alter von 111 Jahren verstorben. Nach ihrem Tod gilt nun Isabella Pelà, geboren am 26. Juli 1914 und damit nur 46 Tage jünger als Zecchini, als älteste Frau und zugleich ältester Mensch der Region Trentino-Südtirol. Die 111-Jährige lebt abwechselnd in Castello Molina im Fleimstal und in Bozen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/jetzt-ist-sie-die-aelteste-im-land" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Italienweit liegt sie in der Rangliste der ältesten Menschen auf Platz 8.<\/a>