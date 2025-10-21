<h3>\r\n1. Rekordfund in Sterzing: Zwölf Kilogramm Rauschgift im Reserverad<\/h3>Schlag gegen die Drogenszene in Sterzing: Eine routinemäßige Verkehrskontrolle auf der Brennerautobahn hat zu einem Rekordfund an Rauschgift geführt. Die Carabinieri von Sterzing haben einen 30-jährigen Nigerianer verhaftet. Er soll im Besitz von über zwölf Kilogramm Rauschgift gewesen sein, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/rekordfund-in-sterzing-zwoelf-kilogramm-drogen-im-reserverad" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">sorgfältig im Reserverad seines Transporters versteckt.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1228836_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2. Jetzt s+ testen und top informiert durchs Jahr – für nur 4,99 Euro im Monat!<\/h3>Sie möchten Zugang zu exklusiven Artikeln, fundierter Berichterstattung und spannenden Hintergrundgeschichten? Dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt: Testen Sie unser s+ Abo – ein Jahr lang für nur 4,99 Euro pro Monat! Ob aktuelle Nachrichten, tiefgründige Reportagen oder bewegende Geschichten – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/jetzt-s-testen-und-top-informiert-durchs-jahr-fuer-nur-499-euro-im-monat" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">mit s+ lesen Sie, was andere verpassen.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1228839_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3. Rabland: Dachstuhl in Brand geraten – Großaufgebot der Feuerwehren<\/h3>Der Brand in einem Einfamilienhaus in Rabland forderte in der Nacht auf Dienstag ein Großaufgebot der Feuerwehren: Aus bisher ungeklärter Ursache war <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/rabland-dachstuhl-in-brand-geraten-grossaufgebot-der-feuerwehren" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">der Dachstuhl des Hauses in Brand geraten.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1228842_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4. Drohungen mit Pistole: Ex-Angestellter sorgt für Schreckmomente in Hotel<\/h3>Dramatische Szenen haben sich am Sonntagabend in Meransen, einer Fraktion der Gemeinde Mühlbach, abgespielt. Ein ehemaliger Hotelangestellter aus Serbien soll mit einer Pistole vor jenem Hotel <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/drohungen-mit-pistole-ex-angestellter-sorgt-fuer-schreckmomente-in-hotel" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">aufgetaucht sein, in dem er bis vor Kurzem gearbeitet hatte.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1228845_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5. Bozen: Polizei greift durch – Sieben Personen angezeigt<\/h3>So gut wie kein Entkommen gab es am Dienstag für Straftäter in Bozen: Bei einer großangelegten Kontrolle wurden insgesamt 98 Personen überprüft, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-polizei-greift-durch-sieben-personen-angezeigt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">sieben davon angezeigt und 15 Gramm Haschisch sichergestellt.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1228848_image" \/><\/div>