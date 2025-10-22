<h3>\r\n1. Bauer stürzt samt Traktor 50 Meter in den Wald – 48-Jähriger erheblich verletzt<\/h3>Samt Traktor gut 50 Meter über einen Abhang in den Wald gestürzt: Bei einem Arbeitsunfall in St. Peter, Villnöß hat sich ein Bauer (48) am Mittwoch <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/st-peter-samt-traktor-50-meter-in-den-wald-gestuerzt-bauer-48-erheblich-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> erhebliche Verletzungen zugezogen.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1229235_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n2. Frau aus Meran hat Auto längst verschrottet, dann kam eine fette Strafe<\/h3>Obwohl das eigene alte Auto bereits vor acht Jahren mit Brief und Siegel verschrottet wurde, flattert plötzlich ein happiger Strafzettel aus Süditalien ins Haus. Datum des Verkehrsvergehens: 18. Juni 2025. Dass es alles andere als einfach ist, aus dieser völlig unverschuldeten Nummer wieder herauszukommen, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/frau-aus-meran-hat-auto-laengst-verschrottet-ploetzlich-kam-ein-strafzettel" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> erlebt derzeit eine Meranerin (56).<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1229238_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3. Autobahnausfahrt Klausen: Lkw gerät in Brand<\/h3>Ein mit Metall beladener Lkw ist am heutigen Mittwochvormittag bei der Autobahnausfahrt Klausen in Brand geraten. Sofort wurden die Einsatzkräfte alarmiert, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/autobahnausfahrt-klausen-lkw-geraet-in-brand" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">die den Brand glücklicherweise rasch löschen konnten.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1229241_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n4. Risiko Stottern als bleibende Störung: Das sagt die Expertin<\/h3>Bei Auffälligkeiten, die schon bei Kleinkindern auf Stottern hinweisen könnten, sollten Eltern „frühzeitig Kontakt zu Fachleuten aufnehmen“: Daran erinnert die diplomierte Logopädin Evi Pohl im Gespräch mit STOL am Rande <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/risiko-stottern-als-bleibende-stoerung-das-sagt-die-expertin" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> einer Tagung zum heutigen Welttag des Stotterns in Innsbruck.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1229244_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5. ABSTIMMUNG: „Zu blöd, um richtig abzustimmen“ – Was sagen Sie dazu?<\/h3>„Da sitzen sie erst in der Bar und stürmen dann herein wie die Lämmer und sind zu blöd, um richtig abzustimmen“: Drei Mal hatte Sven Knoll in einem Video-Mitschnitt seiner Rede im Landtag bei der Debatte über den (abgelehnten) Rücktritt des Bischofs, die Kollegen der Mehrheit als „dumm“ hingestellt. Landtagspräsident Arnold Schuler hat ihn nun ermahnt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/abstimmung-zu-bloed-um-richtig-abzustimmen-was-sagen-sie-dazu" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Was sagen Sie zu solchen Wortmeldungen?<\/a><BR \/><BR \/><b>Stimmen Sie ab:<BR \/><\/b><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="352393" data-topic="interests-properties-sp" data-autoplay><\/div><\/div>\n