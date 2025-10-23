<h3>\r\n1. Das sagen unsere Leser zu den Lehrer-Protesten in Südtirol<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1229631_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Seit Beginn des Schuljahres vor über einem Monat finden an Südtirols Schulen keine Ausflüge mehr statt – aus Protest der Lehrerschaft gegen das vorliegende Angebot bei den Vertragsverhandlungen mit dem Land. Und die Fronten scheinen verhärteter denn je. Richtig so? Zeit, damit aufzuhören? <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/das-sagen-unsere-leser-zu-den-lehrer-protesten-in-suedtirol" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Oder braucht es gar eine Mediation? Wir haben unsere Leser dazu aufgerufen, uns ihre Meinung zu schreiben. Viele sind diesem Aufruf gefolgt.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n2. „Meloni ist gefährlich gut“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1229634_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Drei Jahre nach ihrem Amtsantritt führt Giorgia Meloni die drittlängste Regierung der italienischen Republik – und präsentiert sich heute als stabile, berechenbare Partnerin Europas. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/meloni-ist-gefaehrlich-gut" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ex-Senator Oskar Peterlini sieht darin jedoch nicht nur Erfolg, sondern auch eine gefährliche Wandlungsfähigkeit.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n3. Hubschrauber-Unglück: Roberto Fontanari (51) nach wie vor in kritischem Zustand<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1229637_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Einige Stunden sind seit dem tragischen Hubschrauber-Unglück im Naturpark Fanes-Sennes-Prags vergangen: Neusten Informationen zufolge befindet sich der Pilot, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/hubschrauber-unglueck-pilot-nach-wie-vor-in-kritischem-zustand" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">der 51-jährige Roberto Fontanari aus Pergine, nach wie vor in kritischem Zustand auf der Intensivstation im Bozner Krankenhaus.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. Früher vom Stottern betroffen, nun hält sie Vorträge: „Teil meiner Persönlichkeit“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1229640_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Ich hätte mich als Persönlichkeit nie so weiterentwickeln können, wenn ich das Stottern nicht gehabt hätte“: Die Sprachstörung begleitete Gudrun Reden in ihrer Kindheit und Jugend. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/frueher-vom-stottern-betroffen-nun-haelt-sie-vortraege-teil-meiner-persoenlichkeit" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">2004 rief sie die Selbsthilfegruppe „Stottern für Betroffene“ ins Leben und leitet diese seit über 20 Jahren. Heute hält die Umweltingenieurin Vorträge an Schulen und führt Naturerlebniswanderungen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n5. TV-Star lästert über Sinner – und blamiert sich selbst<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1229643_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Debatte um Jannik Sinner nimmt immer absurdere Ausmaße an. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/tv-star-laestert-ueber-sinner-und-blamiert-sich-selbst" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Eine TV-Ikone hat den Sextner nun scharf kritisiert – und sich dabei selbst blamiert.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/>------------------------------<h3>\r\nJetzt s+ testen und top informiert durchs Jahr – für nur 4,99 Euro im Monat!<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1229646_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Sie möchten Zugang zu exklusiven Artikeln, fundierter Berichterstattung und spannenden Hintergrundgeschichten? Dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/jetzt-s-testen-und-top-informiert-durchs-jahr-fuer-nur-499-euro-im-monat" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Testen Sie unser s+ Abo – ein Jahr lang für nur 4,99 Euro pro Monat! Ob aktuelle Nachrichten, tiefgründige Reportagen oder bewegende Geschichten – mit s+ lesen Sie, was andere verpassen.<\/a>