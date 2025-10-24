<h3>\r\n1. So wird das Wetter am Wochenende in Südtirol<\/h3>Es ist herbstlich kühl geworden in Südtirol und in den vergangenen Tagen war es nass und windig. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/so-wird-das-wetter-am-wochenende-in-suedtirol-1" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie wird das Wochenende? Hier erfahren Sie mehr.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1230153_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><h3>\r\n2. 22-jähriger Südtiroler stirbt bei Unfall in Nordtirol<\/h3>Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am späten Donnerstagabend auf der Inntalautobahn (A12) bei Langkampfen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/22-suedtiroler-stirbt-bei-unfall-in-nordtirol" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein 22-jähriger Autofahrer aus Südtirol kam dabei ums Leben, ein weiterer Südtiroler wurde verletzt.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1230156_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n3. Herr Andreaus, hat Ihre Kalterer-See-Klage Erfolg?<\/h3>Der Verbraucherschutzverein Robin rund um Geschäftsführer Walther Andreaus hat seine Drohung wahr gemacht und Klage vor dem Verwaltungsgericht Bozen eingereicht. Ziel ist es, den freien und ungehinderten Zugang zum Kalterer See gerichtlich durchzusetzen. Im Interview sagt er, wie er die Erfolgsaussichten bewertet, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/herr-andreaus-hat-ihre-kalterer-see-klage-erfolg" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wie lange das Verfahren dauern wird und ob er die Klage wieder zurückziehen könnte.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1230159_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. VOG Products: Runggaldier bleibt, Tappeiner geht<\/h3>Johannes Runggaldier bleibt Obmann von VOG Products. Er wurde vom neu gewählten Verwaltungsrat in seinem Amt bestätigt, wie das Unternehmen in einer Aussendung schreibt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/vog-products-runggaldier-bleibt-tappeiner-geht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Doch Geschäftsführer Christoph Tappeiner verlässt den Betrieb.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1230162_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Brignone über ihren Schicksalstag: „Dann hört jeder auf“<\/h3>Federica Brignone ist beim Weltcup-Auftakt in Sölden die große Abwesende – zumindest auf der Piste. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/brignone-ueber-ihren-schicksalstag-dann-hoert-jeder-auf" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Am Freitag sprach die Italienerin über ihren Schicksalstag und dem Traum von Olympia.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1230165_image" \/><\/div>\r\n