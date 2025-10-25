<h3>\r\n1. Fahrerflucht in Brixen: Carabinieri stellen alkoholisierten Unfallverursacher<\/h3>Mitten in der Nacht, vor der Diskothek Max in Brixen: Ein junger Mann wird von einem Auto erfasst – der Fahrer flieht, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/fahrerflucht-in-brixen-carabinieri-stellen-alkoholisierten-unfallverursacher" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Doch die Flucht dauert nicht lange.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1230408_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Große Trauer um Simon Lechner (22)<\/h3>Große Betroffenheit in Leifers: Der 22-jährige Simon Lechner aus Steinmannwald <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/grosse-trauer-um-simon-lechner-22" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">verlor bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der A12 bei Kufstein sein Leben.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1230411_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Wer Bitcoin und Co. nicht korrekt erklärt, lebt gefährlich<\/h3>Die Schonzeit für Krypto-Anleger dürfte endgültig vorbei sein: Neue EU-Vorgaben machen digitale Vermögen transparent – und wer seine Bitcoin & Co. nicht korrekt angegeben hat, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/wer-bitcoin-und-co-nicht-korrekt-erklaert-lebt-gefaehrlich" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">könnte bald Post von der Finanzbehörde bekommen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1230414_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Südtirols Küche glänzt im neuen „Gambero“<\/h3>Südtirol hat in Sachen Kulinarik weiterhin ein Wörtchen mitzureden: In der frisch vorgestellten „Guida Ristoranti d“Italia 2026“ des Gambero Rosso konnte die Region gleich in mehreren Kategorien überzeugen – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/suedtirols-kueche-glaenzt-im-neuen-gambero" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">von der Spitzenküche über die traditionelle Wirtshauskultur bis hin zu den begehrten Spezialpreisen.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1230417_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Finale! Sinner lässt de Minaur keine Chance<\/h3>Jannik Sinner steht im Finale des ATP-500-Turniers in der Wiener Stadthalle. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/finale-sinner-laesst-de-minaur-keine-chance" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Am Samstagnachmittag besiegte der Südtiroler seinen australischen Halbfinal-Kontrahenten Alex de Minaur in zwei Sätzen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1230420_image" \/><\/div>\r\n