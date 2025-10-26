<h3>\r\n1. Schwerer Unfall auf der Brennerautobahn fordert zwei Verletzte<\/h3>Zu einem schweren Unfall ist es in der Nacht auf Sonntag <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schwerer-unfall-auf-der-brennerautobahn-fordert-zwei-verletzte" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">auf der A22 bei Sterzing gekommen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1230579_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. Häusliche Gewalt: Annäherungsverbot gegen Carlo Vettori<\/h3>Der Präsident des Bozner Gemeinderats, Carlo Vettori, erhielt ein Annäherungsverbot aufgrund von häuslicher Gewalt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/haeusliche-gewalt-annaeherungsverbot-fuer-carlo-vettori" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Vorwürfe bestreitet er, das Amt legt er jedoch nieder.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1230582_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. „Habe meine Augen stets offen für das Besondere“<\/h3>Auch wenn Josef Rainer mit Herz und Seele Künstler ist, endet sein Ideenreichtum nicht im Atelier. Denn der Bildhauer, bekannt für seine Skulpturen und tiefgründigen Themen, lebt seine beeindruckende Kreativität auch in seiner Freizeit aus. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/habe-meine-augen-stets-offen-fuer-das-besondere" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Seine Freizeit ist bunt, vielseitig und oft ebenso inspirierend wie seine Werke.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1230585_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Rolex und Co.: Meraner eröffnet ersten Secondhand-Laden für Luxusuhren<\/h3>Rolex, Cartier, Patek Philippe und Secondhand scheinen im ersten Moment eine kuriose Kombination, aber eine, die funktioniert. Das zeigt das erste Secondhand-Geschäft für Luxusuhren in Südtirol, das jüngst unter den Meraner Lauben aufgesperrt hat. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/rolex-und-co-meraner-fuehrt-das-erste-secondhand-laden-fuer-luxusuhren" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Eröffnet vom Meraner Dieter Erhart, Uhrenliebhaber und eigentlich gelernter Gemmologe.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1230588_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Jannik Sinner krönt sich zum Wien-Champion<\/h3>Jannik Sinner hat zum zweiten Mal – nach 2023 – das ATP-500-Turnier in Wien gewonnen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/jannik-sinner-kroent-sich-zum-wien-champion" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Südtiroler setzte sich in einem hart umkämpften Finale gegen Alexander Zverev in drei Sätzen durch.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1230612_image" \/><\/div>\r\n