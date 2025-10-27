<h3>\r\n1. Fall Carlo Vettori: Das sagt die Staatsanwaltschaft<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1230963_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Paukenschlag im Fall rund um die Anzeige wegen häuslicher Gewalt gegen den mittlerweile zurückgetretenen Gemeinderatspräsidenten von Bozen, Carlo Vettori: Die Staatsanwaltschaft teilt in einer Aussendung mit, dass der Verweis aus der Familienwohnung vom zuständigen U-Richter bestätigt wurde. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/verdacht-auf-haeusliche-gewalt-elektronische-fussfessel-fuer-carlo-vettori" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Auch soll der Politiker nun eine elektronische Fußfessel tragen – um das über ihn verhängte Annäherungs- und Kontaktverbot an Kinder und Frau zu überwachen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n2. Südtirols Lehramtsstudium in der Krise: Immer weniger haben Interesse<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1230966_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Während es in den vergangenen Jahren stets weit über 100 waren, haben heuer nur mehr <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/suedtirols-lehramtsstudium-in-der-krise-immer-weniger-haben-interesse" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">88 Absolventinnen ihr Studium an der Fakultät für Bildungswissenschaften (BiWi) in Brixen für die deutsche Muttersprache abgeschlossen. Für die Ladiner sind es heuer noch vier.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n3. Jannik Sinner: Liebes-Outing nach Wien-Triumph<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1230852_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Kaiser von Wien schwebt auch privat im siebten Himmel: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/jannik-sinner-liebes-outing-nach-wien-triumph+" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nach seinem Triumph in Österreich hat Jannik Sinner sein lang ersehntes Liebes-Outing gemacht.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. Skitour, Freeride, Schneeschuhwandern: „Darauf sollte man jetzt schon achten“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1230969_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/skitour-freeride-schneeschuhwandern-darauf-sollte-man-jetzt-schon-achten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wer geplant hat, sich als Neueinsteiger in Skitour, Freeride oder Schneeschuhwandern zu versuchen, sollte sich jetzt schon darauf vorbereiten, rät Stefan Steinegger vom Alpenverein Südtirol (AVS).<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n5. Sanitätsbetrieb verschärft Regeln: Ab November weitere Strafen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1230972_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Einen Termin im Krankenhaus vergessen abzusagen, oder bewusst nicht abgesagt? <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/sanitaetsbetrieb-verschaerft-regeln-ab-november-weitere-strafen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Dafür gibt es seit 2019 Strafen. Diese Strafen werden nun ausgeweitet.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/>------------------------------------<h3>\r\nJetzt s+ testen und top informiert durchs Jahr – für nur 4,99 Euro im Monat!<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1230975_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Sie möchten Zugang zu exklusiven Artikeln, fundierter Berichterstattung und spannenden Hintergrundgeschichten? Dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/jetzt-s-testen-und-top-informiert-durchs-jahr-fuer-nur-499-euro-im-monat-1" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Testen Sie unser s+ Abo – ein Jahr lang für nur 4,99 Euro pro Monat! Ob aktuelle Nachrichten, tiefgründige Reportagen oder bewegende Geschichten – mit s+ lesen Sie, was andere verpassen.<\/a>